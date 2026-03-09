C & CE-chaufförer till kund i Sundsvall!
2026-03-09
Vi söker nu drivna C och CE-chaufförer till kund i Värnamo! Du kommer bli anställd som konsult hos Arena Personal och vara ute på uppdrag hos välkända kunder inom distributions- och transportbranschen.
Om tjänsten Arbetet är varierande och en dag är sällan den andra lik. Arbetsuppgifterna innefattar lots och distributionskörning med flera eller färre stopp, lastning och lossning samt hantering av trailer/släp vid uppdrag där detta förekommer. Du utgår och avslutar dagen på samma ort. Arbetet kan kräva att du håller en hög servicenivå trots pressat tidsschema och högt arbetstempo.
Arbetstid Tjänsten är heltid och arbetstiderna varierar. Det finns behov av arbete dagtid och ibland helg. Vi ser gärna att du är flexibel gällande arbetstider och kan arbeta under högsäsonger som sommar.
Om dig Som person är du flexibel, pålitlig och stresstålig samt snabb att sätta dig in i nya rutiner och arbetsuppgifter. Du är professionell i ditt uppträdande då du ofta är företagets ansikte utåt mot kunder. God kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga är viktigt då du kommer ha kontakt med arbetsledning och kollegor. Du har god fysik då tunga lyft kan förekomma.Publiceringsdatum2026-03-09Kvalifikationer
Körkort med behörighet C och/eller CE
Giltigt YKB
Digitalt förarkort
ADR (meriterande)
Erfarenhet av trailer eller släpkörning
God vana av handdator eller scanner (meriterande)
Truckkort (meriterande)
Svenska i tal och skrift då all kommunikation sker på svenska
Flexibilitet vad gäller arbetstider
Vi erbjuder
Marknadsmässig lön
Personlig och stöttande konsultchef
Kollektivavtal och försäkringar för anställningstrygghet
Möjlighet att bygga erfarenhet och nätverk inom transportbranschen
Övrigt Start omgående. Vi behandlar ansökningar löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Om Arena Personal Arena Personal är experter på rekrytering och bemanning med över 20 års erfarenhet. Vi är verksamma över hela Sverige och har kollektivavtal. Som konsult hos oss får du stöd av en närvarande konsultchef och möjlighet att utveckla din karriär genom varierande uppdrag.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
