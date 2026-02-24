C chaufför sökes till Ragn-Sells i Kallhäll!
2026-02-24
Ragn-Sells strävar efter en cirkulär ekonomi där det som förbrukats, återvinns. Vill du arbeta på en arbetsplats där du varje dag, bidrar till ett bättre samhälle?
Ragn-Sells har siktet inställt på en värld där vi slutar slösa på jordens resurser. Där varje människa kan uträtta storverk, om de bara försöker. Ragn-Sells försöker hela tiden. När något är förbrukat hittar Ragn-Sells ett sätt att ge det nytt liv. Det är en cirkulär tanke, där Ragn-Sells inte är slutstationen, utan platsen där allt börjar. Att den tanken tjänar pengar åt Ragn-Sells kunder är ett bra argument. Men att den här världen är för skön för att gå under, är ett ännu bättre.
Ragn-Sells samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sells erfarna och professionella medarbetare tror på enkla lösningar, ansvarstagande, helhetssyn och framåtanda. Men de behöver förstärkning.
För Ragn-Sells räkning söker vi därför dig som har minst C-kort. Du trivs med ett ansvarsfullt arbete och vill bli en del av ett företag som bidrar till att samhället hålls rent och välbevarat. Du kommer att arbeta och utgå från Kallhäll - norr om Stockholm.
På detta uppdrag kommer du att köra baklastande sopbil och arbetet är fysiskt. Du kommer att få upplärning av en erfaren chaufför och vissa av turerna har du även en kollega med dig. Uppdraget startar omgående och pågår till sista augusti med goda chanser till förlängning. Arbetstider är 06-15 mån-fre.
Uppdraget är ett konsultuppdrag, du kommer att bli anställd av SC transport Sverige vilka är en del av StudentConsulting Group och uthyrd till Ragn-Sells.
DETTA SÖKER VI
Krav:
C behörighet
YKB
Du behöver inte ha erfarenhet av miljöbranschen men erfarenhet som yrkeschaufför är ett krav. Som person är du lyhörd, ansvarsfull, nyfiken och serviceinriktad och du utför dina arbetsuppgifter professionellt och noggrant.
För att trivas i arbetet ser vi att du gillar att arbeta i team och ser positivt på fysiskt arbete. Du representerar Ragn-Sells och arbetar för långvariga, goda kundkontakter. Samt en bättre värld!
Låter tjänsten intressant? Urval och intervjuer sker löpande, så sök redan idag! Utdrag ur belastningsregistret kan komma att bli aktuellt vid anställning.
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
