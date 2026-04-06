C chaufför för schakt- och anläggningskörningar
Berkal Invest AB / Fordonsförarjobb / Haninge Visa alla fordonsförarjobb i Haninge
2026-04-06
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Berkal Invest AB i Haninge
Vill du bli en del av vårt team?
Vi söker nu en erfaren C chaufför för schakt- och anläggningskörningar.
Vi erbjuder transporttjänster inom schakt och anläggning i hela Stockholmsområdet. Som ett stabilt och växande företag med en modern fordonspark bestående av olika typer av schaktbilar, strävar vi alltid efter att leverera hållbara transportlösningar av högsta kvalitet.
Vi kör både på egna uppdrag och åt några av de största åkeriföretagen i branschen. Hos oss är utveckling viktigt - därför söker vi fler engagerade, positiva och självgående medarbetare som vill växa tillsammans med oss.
Är du intresserad av att arbeta hos oss eller vill veta mer om tjänsten. Tveka inte att höra av dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
E-post: Berkal.abbe@icloud.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Berkal Invest AB
(org.nr 559113-1379) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Abbe Berkal berkal.abbe@icloud.com 0707509047 Jobbnummer
9838405