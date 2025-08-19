C/CE-chaufförer till ett av Sveriges största företag!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Skellefteå Visa alla fordonsförarjobb i Skellefteå
2025-08-19
Har du C eller CE-kort, brinner för kundservice och söker ett fartfyllt och utvecklande jobb? Vi söker glada C och CE-chaufförer till ett av Sveriges största företag inom logistik och distribution!
Som chaufför hanterar du mer än bara leveranser, du är länken mellan människor och företag där du gör vardagen enklare för alla i Sverige. Du ser till att ta brevet eller paketet ända fram och lämnar ett minnesvärt intryck hos de kunder du möter, där du spelar roll.
I din roll som chaufför kommer arbetet i huvudsak att innebära distribution av pall där du lastar, lossar och transporterar gods till kunder i Skellefteå med omnejd.
Uppdraget har en omgående start och förväntas pågå till minst årsskiftet med stor möjlighet till förlängning och övertag hos kund.
DETTA SÖKER VI
Som person tror vi att du är ambitiös, noggrann och effektiv. Med din positiva inställning ser du lösningar på problem och värdesätter teamwork, service och kvalité. Du trivs i den dagliga kundkontakten där du representerar bolaget med ett leende på läpparna, sprider glädje till både kunder och kollegor samt drivs av att ge det där lilla extra.Publiceringsdatum2025-08-19Kvalifikationer
C eller CE-körkort.
YKB och digitalt färdskrivarkort.
Behärskar svenska i både tal och skrift.
Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras och arbetet kräver att du är anmärkningsfri.
Varmt välkommen in med din ansökan!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året.
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Team Umeå umea@studentconsulting.com Jobbnummer
9466077