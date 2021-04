C/CE-chaufförer sökes till stor aktör i Nässjö! - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Fordonsförarjobb i Nässjö

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Nässjö2021-04-06Är du självständig och tycker att säkerhet är viktigt? Har du C &-eller CE-kort och trivs bakom ratten? I så fall har vi jobbet för dig!StudentConsulting har lång erfarenhet av att leverera lager- och logistikpersonal i Sverige. Vi erbjuder spännande uppdrag hos våra välkända kundföretag och en bra internationell referens inför framtiden. Hos StudentConsulting värderas ditt arbete högt och ett fokus på en yrkesstolthet är viktigt. Tveka inte att skicka in din ansökan idag!Just nu söker vi dig som vill jobba med lokal distribution utav styckegods i Nässjö där du kommer att hantera en lastbil med klass C alternativt CE. Man kör lastbilen själv men jobbar självklart i team på terminalen där man tar emot och lastar av gods.Uppdragen startar på heltid i maj/juni och det finns mycket goda chanser till förlängning. Arbetstiderna är varierande mellan måndag-fredag.2021-04-06För att vara aktuell för tjänsten har du C- alternativt CE-körkort och digitalt färdskrivarkort. Krav för tjänsten är även YKB, har du ADR är detta meriterande. Vidare ska du kunna anpassa dig till olika situationer och kunna hantera olika typer av människor. Då det kan förekomma tunga lyft är det viktigt att du är i god fysisk form och trivs att arbeta i högt tempo. Har du god lokalkännedom är det till fördel. Arbetstiderna är schemalagda men varierande. Du ger kunden god service, vårdar och utvecklar kundrelationen. Du är noggrann och ansvarstagande och behärskar svenska i tal och skrift. Erfarenhet inom logistikbranschen är meriterande.Är du personen vi söker? Ansök till tjänsten redan idag via vår hemsida!Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidVisstidsanställning 3-6 månFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-23Studentconsulting Sweden AB (Publ)5674420