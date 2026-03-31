C/CE-Chaufförer sökes till Spendrups - Uddevalla (Säsongsjobb)
Fordonsakademin Sverige AB / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2026-03-31
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fordonsakademin Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Publiceringsdatum2026-03-31Om tjänsten
Vi söker sommarchaufförer till Spendrups i Uddevalla för sommarsäsongen. Som chaufför hos Spendrups ansvarar du för säkra och punktliga transporter av dryck till kunder i regionen. Tjänsten erbjuder en omväxlande arbetsdag där kvalitet, säkerhet och kundkontakt står i fokus. Du blir en del av ett engagerat team och arbetar i en modern arbetsmiljö med tydliga rutiner och stöd från arbetsledning.Profil
Vi söker dig som har C/CE-behörighet och erfarenhet av yrkestrafik och distributionsförarjobb. Du är ansvarstagande, noggrann och serviceinriktad. Arbetet kräver god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt. C eller CE Körkort och yrkeskompetensbevis (YKB) för godstransporter är ett krav. Du kommunicerar väl på svenska i tal och skrift då kundkontakt förekommer. Tidigare erfarenhet av distribution eller liknande logistikarbete är meriterande.
Arbetstiderna är förlagda helgfria dagar måndag-fredag kl 05.30-14.30 / 06.00-15.00.Arbetsuppgifter
Utföra säkra och effektiva leveranser till butik, restaurang och andra kunder
Lastning och lossning av gods, inklusive säkring av last
Följa transportplaner och tidsscheman samt rapportera avvikelser
Utföra daglig fordonskontroll och rapportera fel eller avvikelser
Säkerställa god kundkontakt och representera Spendrups professionellt
Följa gällande säkerhetsföreskrifter och rutiner för transporter
Vi söker dig som
Har giltigt C- eller CE-körkort och yrkeskompetensbevis (YKB)
Har erfarenhet av tung lastbilskörning och distribution
Är serviceinriktad, punktlig och ansvarsfull
Kan kommunicera väl på svenska i tal och skrift
Har god arbetsförmåga för fysiskt arbete och lastningsmoment
Vi erbjuder
Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal
Marknadsmässig lön och möjlighet till övertidsersättning
En inkluderande arbetsplats med fokus på säkerhet och teamarbete
Möjlighet till utbildning och utveckling inom företaget
Arbete i en väletablerad verksamhet med gott renomméSå ansöker du
Låter detta intressant? Vi intervjuar löpande, så skicka din ansökan så snart som möjligt. Denna rekrytering hanteras av Fordonsakademin på uppdrag av Spendrups.
Om Fordonsakademin
Fordonsakademin är specialist på kompetensförsörjning inom fordons- och transportbranschen. Vi arbetar med rekrytering, bemanning och utbildning för att säkerställa att rätt kompetens hamnar i rätt roll. Vi värdesätter yrkesstolthet, inkludering och långsiktig utveckling.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7492301-1922887". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
Celsiusgatan 8 (visa karta
)
417 62 GÖTEBORG Arbetsplats
Fordonsakademin Jobbnummer
9830340