C/CE-chaufförer sökes till Ragn-Sells - flera spännande uppdrag i Göteborg
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2026-07-17
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Vill du ha ett jobb där du gör skillnad – varje dag?
Hos Ragn-Sells blir du en del av ett företag som driver utvecklingen mot en cirkulär ekonomi, där avfall blir en värdefull resurs. Här kombinerar du ett självständigt och varierande arbete med möjligheten att bidra till ett mer hållbart samhälle.
Nu söker vi C- och CE-chaufförer till två olika verksamheter. Oavsett vilken roll som passar dig bäst blir du en viktig del av ett engagerat team där säkerhet, service och hållbarhet står i fokus.
Vi söker chaufförer till följande uppdrag:
Miljöarbetare – Farligt avfall
Har du ADR Tank och vill arbeta med transport av farligt avfall?
I denna roll kör du tankbil och ansvarar för insamling och transport av bland annat oljespill hos kunder i och omkring Göteborg. Arbetet är varierande och innebär stort eget ansvar, samtidigt som du blir en viktig del i Ragn-Sells arbete för en hållbar framtid.
Miljöarbetare – VA
Vill du arbeta med moderna fordon och teknik inom vatten- och avloppsservice?
I denna roll arbetar du med bland annat högtrycksspolning, slamsugning, tömningar och underhåll av dagbrunnar och ledningsnät. Arbetet är omväxlande och du använder modern utrustning för att säkerställa fungerande VA-system hos kunder.
Placering: Göteborg
Arbetstid: Dagtid, måndag - fredag, 07.00–16.00 (variationer kan förekomma)
Anställning: Tillsvidare med start omgående
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du bidrar till ett mer hållbart samhälle.
Ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik.
Moderna fordon och teknisk utrustning.
Ett engagerat team och en trygg arbetsgivare.
Möjlighet att utvecklas inom en framtidsbransch.
Initialt blir du anställd av SC transport Sverige, en del av StudentConsulting Group, med ambitionen att du på sikt blir direktanställd av Ragn-Sells.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har:
C- och/eller CE-körkort.
Giltigt YKB.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Grundläggande datorvana.
ADR Tank (krav för tjänsten inom farligt avfall)
Meriterande
CE-behörighet.
ADR
Vem är du?
Vi tror att du är en ansvarstagande och lösningsorienterad person som trivs med frihet under ansvar. Du är serviceinriktad, uppskattar kundkontakt och förstår vikten av ett professionellt bemötande.
Du arbetar noggrant, tar egna initiativ och samarbetar gärna med dina kollegor. Arbetet kan vara fysiskt krävande, därför ser vi att du inte är rädd för att kavla upp ärmarna när det behövs.
Har du dessutom ett intresse för miljö, teknik och hållbara lösningar kommer du att trivas extra bra hos Ragn-Sells.
Låter det intressant?
Oavsett om du lockas av transporter av farligt avfall eller ett omväxlande arbete inom VA vill vi gärna komma i kontakt med dig.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag och berätta vilken tjänst du är mest intresserad av. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Lilla Bommen 4B (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Petronella Pedersen transport.sverige@studentconsulting.com Jobbnummer
10005796