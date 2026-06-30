C/CE-chaufförer sökes med känsla för service och logistik
Posti Logistics Staffing AB / Fordonsförarjobb / Halmstad Visa alla fordonsförarjobb i Halmstad
2026-06-30
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Det här är en flexibel och dynamisk roll för dig som gillar omväxling. Du kommer att köra lastbil utan släp längs fasta rutter och hantera gods på terminalen, där du också medverkar i lastning, lossning och enklare logistikarbete. Tjänsten kräver att du är noggrann, självständig och serviceinriktad, eftersom du ofta har direktkontakt med både kunder och kollegor inom verksamheten.
Arbetsuppgifter:
• Utföra lastbilskörning utan släp enligt planerade turer
• Hantera en scanner
• Styckegods, olika typer av gods
• Arbeta med lastning och lossning av gods på terminalområdet med truck
• Utföra upphämtningar och leveranser till företag, kunder och terminaler
• Kontrollera transporthandlingar och säkerställa korrekt dokumentation
• Bidra till ordning, säkerhet och effektivitet på terminalen
• Ort: Helsingborg
• Omfattning: Heltid
• Arbetstider: Vardagar
• Arbetstider: Dagtid
• Start: OmgåendeProfil
Vi söker dig som har:
• Giltigt C- eller CE-körkort
• Minst 1 års körvana
• YKB och giltigt digitalt färdskrivarkort
• Ansvarskänsla, noggrannhet och ett gott bemötande mot kunder
• CE-körkort och YKB
• Truckkort (A+B) och vana vid truckkörning
• Goda kunskaper i svenska – både tal och skrift
• Strukturerad och ansvarstagande med god samarbetsförmåga
Meriterande:
• B- körkort och tillgång till bil
• Erfarenhet av distribution och styckegods är meriterande
• God lokalkännedom i Skåne
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan snarast, då urval sker löpande. Vi ser fram emot att höra från dig som vill ta nästa steg i karriären inom transport och logistik!
Om oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobbannonser
Järnvägsgatan 9 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Posti Kontakt
Paulina Velcov Paulina.velcov@posti.com Jobbnummer
9985385