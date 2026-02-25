C/CE-chaufförer sökes för sommaruppdrag i Östergötland

Libera i Sverige AB / Fordonsförarjobb / Linköping
2026-02-25


Visa alla fordonsförarjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Libera i Sverige AB i Linköping, Finspång, Norrköping, Haninge, Ödeshög eller i hela Sverige

Uppdraget
Vi söker nu erfarna och engagerade C/CE-chaufförer för sommaruppdrag hos en kund inom transport- och logistiksektorn. Kunden utgår från Linköping och driver omfattande verksamhet inom vägtransport, godstransporter och terminaltjänster och erbjuder en varierad och professionell arbetsmiljö.
Som chaufför kommer du att arbeta med:

Vägtransporter av gods inom regionen, med fokus på säker och effektiv leverans

Lastning och lossning, beroende på uppdragets karaktär

Hantering av gods och fraktdokument

Terminalrelaterade arbetsmoment kan förekomma (t.ex. sortering, omlastning) eftersom kunden erbjuder godstransport- och terminaltjänster till både nationella och internationella kunder.

Arbetet sker främst dagtid, men tidiga morgnar och visst skiftande schema förekommer.

Publiceringsdatum
2026-02-25

Kvalifikationer
Körkort C, gärna CE

YKB

Digitalt färdskrivarkort

Möjlighet att arbeta hela sommaren

Svenska i tal och skrift

God förmåga att representera både oss och kundens verksamhet på ett professionellt sätt

Meriterande

Truckkort

Erfarenhet av att lasta och lossa lastbil

Tidigare erfarenhet av distribution eller godstransporter

Erfarenhet av terminal- eller logistikarbete

Vi söker dig som

Är ansvarstagande, noggrann och säkerhetsmedveten

Trivs med ett fysiskt arbete och varierande arbetsuppgifter

Har en positiv attityd och fungerar bra i kundkontakt

Kan arbeta självständigt och hålla tidsramar

Personlighet väger tungt - vi letar efter rätt individer lika mycket som rätt erfarenhet.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.
Vi utför en bakgrundskontroll i denna rekrytering. Genom att ansöka denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi utför detta moment vid en eventuell anställning.
Libera sköter rekryteringsprocessen och alla frågor kring processen besvaras av Liberas rekryterare. Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7291976-1860547".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Libera i Sverige AB (org.nr 559155-5007), https://jobb.libera.se
582 19 (visa karta)
582 19  LINKÖPING

Arbetsplats
Libera

Jobbnummer
9762692

Prenumerera på jobb från Libera i Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Libera i Sverige AB: