C/CE-chaufförer sökes för sommaruppdrag i Östergötland
Libera i Sverige AB / Fordonsförarjobb / Linköping Visa alla fordonsförarjobb i Linköping
2026-02-25
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Libera i Sverige AB i Linköping
, Finspång
, Norrköping
, Haninge
, Ödeshög
eller i hela Sverige
Uppdraget
Vi söker nu erfarna och engagerade C/CE-chaufförer för sommaruppdrag hos en kund inom transport- och logistiksektorn. Kunden utgår från Linköping och driver omfattande verksamhet inom vägtransport, godstransporter och terminaltjänster och erbjuder en varierad och professionell arbetsmiljö.
Som chaufför kommer du att arbeta med:
Vägtransporter av gods inom regionen, med fokus på säker och effektiv leverans
Lastning och lossning, beroende på uppdragets karaktär
Hantering av gods och fraktdokument
Terminalrelaterade arbetsmoment kan förekomma (t.ex. sortering, omlastning) eftersom kunden erbjuder godstransport- och terminaltjänster till både nationella och internationella kunder.
Arbetet sker främst dagtid, men tidiga morgnar och visst skiftande schema förekommer.Publiceringsdatum2026-02-25Kvalifikationer
Körkort C, gärna CE
YKB
Digitalt färdskrivarkort
Möjlighet att arbeta hela sommaren
Svenska i tal och skrift
God förmåga att representera både oss och kundens verksamhet på ett professionellt sätt
Meriterande
Truckkort
Erfarenhet av att lasta och lossa lastbil
Tidigare erfarenhet av distribution eller godstransporter
Erfarenhet av terminal- eller logistikarbete
Vi söker dig som
Är ansvarstagande, noggrann och säkerhetsmedveten
Trivs med ett fysiskt arbete och varierande arbetsuppgifter
Har en positiv attityd och fungerar bra i kundkontakt
Kan arbeta självständigt och hålla tidsramar
Personlighet väger tungt - vi letar efter rätt individer lika mycket som rätt erfarenhet.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.
Vi utför en bakgrundskontroll i denna rekrytering. Genom att ansöka denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi utför detta moment vid en eventuell anställning.
Libera sköter rekryteringsprocessen och alla frågor kring processen besvaras av Liberas rekryterare. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7291976-1860547". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Libera i Sverige AB
(org.nr 559155-5007), https://jobb.libera.se
582 19 (visa karta
)
582 19 LINKÖPING Arbetsplats
Libera Jobbnummer
9762692