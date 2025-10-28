C/CE-chaufför sökes till storkund i Stockholm Lets Transport AB

Lets transport AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2025-10-28


Lets Transport AB söker nu engagerade och ansvarstagande C- och CE-chaufförer för uppdrag hos en av våra större kunder i Stockholm.
Tjänsten innebär varierande körningar, där du som förare är en viktig del i att leverera hög service och kvalitet till våra kunder.
Vi erbjuder konkurrenskraftig lön och möjlighet till omgående start. Rekrytering sker löpande.

Dina arbetsuppgifter
Distribution och transportkörningar i Stockholmsområdet.
Lastning och lossning av gods
Säkerställande av att leveranser sker enligt plan och gällande säkerhetsregler

Kvalifikationer
Giltigt C- och/eller CE-körkort
Giltigt YKB (Yrkeskompetensbevis)
Giltigt förarkort
ADR-certifikat är meriterande men inte ett krav
Du ska kunna tala och förstå svenska eller engelska
Tillgång till bil är en fördel då arbetspassen kan variera i tid

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är självständig, punktlig och ansvarsfull, med ett professionellt bemötande mot kunder och kollegor. Du trivs med att arbeta i ett högt tempo och har ett säkerhetstänk i allt du gör.

Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidare eller visstid, enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid/Deltid
Lön: Enligt kollektivavtal
Start: Omgående

Så ansöker du
Skicka din ansökan till:
info@letstransport.se
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Elias på samma adress.
Rekrytering sker löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan!

Lets Transport AB - din pålitliga transportpartner i hela Sverige.

Sista dag att ansöka är 2025-11-27
E-post: Info@letstransport.se

Arbetsgivare
Lets transport AB (org.nr 559081-2458)

