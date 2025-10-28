C/CE-chaufför sökes till storkund i Stockholm Lets Transport AB
Lets Transport AB söker nu engagerade och ansvarstagande C- och CE-chaufförer för uppdrag hos en av våra större kunder i Stockholm.
Tjänsten innebär varierande körningar, där du som förare är en viktig del i att leverera hög service och kvalitet till våra kunder.
Vi erbjuder konkurrenskraftig lön och möjlighet till omgående start. Rekrytering sker löpande.Publiceringsdatum2025-10-28Dina arbetsuppgifter
Distribution och transportkörningar i Stockholmsområdet.
Lastning och lossning av gods
Säkerställande av att leveranser sker enligt plan och gällande säkerhetsreglerKvalifikationer
Giltigt C- och/eller CE-körkort
Giltigt YKB (Yrkeskompetensbevis)
Giltigt förarkort
ADR-certifikat är meriterande men inte ett krav
Du ska kunna tala och förstå svenska eller engelska
Tillgång till bil är en fördel då arbetspassen kan variera i tidDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är självständig, punktlig och ansvarsfull, med ett professionellt bemötande mot kunder och kollegor. Du trivs med att arbeta i ett högt tempo och har ett säkerhetstänk i allt du gör.
Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidare eller visstid, enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid/Deltid
Lön: Enligt kollektivavtal
Start: OmgåendeSå ansöker du
Skicka din ansökan till: info@letstransport.se
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Elias på samma adress.
Rekrytering sker löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
