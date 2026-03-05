C/CE Chaufförer sökes i Örebro till miljöbranschen
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Örebro Visa alla fordonsförarjobb i Örebro
2026-03-05
Har du C/CE-behörighet och vill arbeta på en arbetsplats med modern, väl underhållen utrustning, stort kunnande och med ett hållbart synsätt för miljön?
Då läser du rätt annons! Vår samarbetspartner har en målsättning och vision om att vara branschens hållbaraste helhetsleverantör inom miljöservice och nu behöver dom förstärkning.
Vi söker er med C/CE-behörighet som vill bli en del av ett företag där värdeorden är Hållbarhet, Engagemang och Förtroende. Som chaufför på detta uppdrag får du ta mycket eget ansvar och ha en avgörande roll i att säkerställa att uppdragen genomförs på ett säkert, effektivt och miljövänligt sätt.
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att samla in avfall, såsom betong, trä, tegel, hushållsavfall osv. Det är därför meriterande om du har erfarenhet av att köra olika lastbilstyper, som: lastväxlare, liftdumper och trefacksbil. I den senare arbetar ni alltid i par och hämtar hushållsavfall i form av glas och pappförpackningar. I ditt arbete ingår även att utföra dagligt underhåll av fordon samt ansvara för dess skick. Du kommer att ha ett nära samarbete med kollegor, kunder och driftledning för att säkerställa ett effektivt arbete och genomförande av dina arbetsuppgifter.
Du kommer att utgå från Örebro och arbetstiderna kan variera beroende på fordon och schema, men är till största del förlagd mån-fre dagtid. Uppdraget förväntas starta i Maj/Juni och pågå till slutet av augusti. Goda chanser till förlängning finns.
Då detta är ett konsultuppdrag kommer du bli anställd av oss på SC transport - som är en del av StudentConsulting Group - och uthyrd till vår samarbetspartner. Efter utfört uppdrag och vid förlängning finns chans till övertag.
DETTA SÖKER VI
C/CE-behörighet
YKB
Svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har CE-behörighet, ADR och tidigare erfarenhet av miljöbranschen.
För att trivas med detta uppdrag ser vi att du är en person som tar ansvar över ditt arbete och uppnådda resultat. Du är en lagspelare och värdesätter samarbete med kollegor, men kan även arbeta självständigt. Du planerar din dag effektivt och är inte rädd för att hantera oförutsedda situationer och på ett flexibelt sätt prioritera om din dag/dina arbetsuppgifter. Du är ödmjuk och nyfiken och vill utvecklas och lära dig nya saker och viktigast av allt - du har ett genuint intresse för miljö!
