C/CE - chaufförer sökes till Ragn-Sells!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2026-06-23
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, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Ragn-Sells strävar efter en cirkulär ekonomi där det som förbrukats, återvinns. Vill du arbeta på en arbetsplats där du varje dag, bidrar till ett bättre samhälle?
Är du utbildad C eller CE-chaufför och vill arbeta på ett företag som erbjuder nyskapande och effektiva lösningar för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser? Som miljöarbetare på Ragn-Sells kommer du att göra skillnad i ditt dagliga arbete.
I denna roll kommer du att arbeta med att köra farligt avfall i form av att samla in bland annat oljespill med en tankbil runt om i Göteborg. Det krävs att du har behörigheten ADR tank.
Som medarbetare på Ragn-Sells arbetar du i en framtidsbransch där du varje dag bidrar till ett bättre samhälle och en bättre miljö. Ragn-Sells är ett levande bevis på att värna om jorden och bra affärer går hand i hand.
Placering: Göteborg
Period: start omgående - tillsvidare
Arbetstider: Dagtid 07-16, variationer kan förekomma.
Du kommer att bli anställd av SC transport Sverige, vilka är en del av StudentConsulting Group. Efter väl utfört uppdrag är ambitionen att du senare kommer bli direkt anställd av Ragn-Sells.
DETTA SÖKER VIPubliceringsdatum2026-06-23Kvalifikationer
C - behörighet
Giltigt YKB
ADR tank
Svenska i tal och skrift
Viss datorvana
Meriterande:
CE behörighet
Vi söker dig som är öppen och nyfiken, då du hellre frågar en gång för mycket än en gång för lite. Som miljöarbetare på Ragn-Sells är du företagets ansikte utåt och du har därför en hög servicekänsla och förstår vikten av goda kundrelationer. Stor vikt för denna tjänst läggs vid personlighet och vi ser därför att du är prestigelös, flexibel med hög arbetsvilja och trivs att arbeta i team. Då detta arbete delvis är fysiskt krävande är du inte är rädd för tunga arbetsuppgifter eller att få skit under naglarna och genomför dessa på ett noggrant och strukturerat sätt. Vi ser att du är en person som gärna tar egna initiativ och ansvarar över resultatet. Om du dessutom har ett intresse för miljö och teknik får du en stjärna i kanten!
Passar du in på beskrivningen ovan? Urval och intervjuer sker löpande, så sök tjänsten redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
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411 04 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Rebecka Wikström transport.sverige@studentconsulting.com Jobbnummer
9975911