C/CE - chaufförer sökes till Ragn-Sells!
Ragn-Sells strävar efter en cirkulär ekonomi där det som förbrukats, återvinns. Vill du arbeta på en arbetsplats där du varje dag, bidrar till ett bättre samhälle?
Är du utbildad C eller CE-chaufför och vill arbeta på ett företag som erbjuder nyskapande och effektiva lösningar för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser? Som miljöarbetare på Ragn-Sells kommer du att göra skillnad i ditt dagliga arbete.
I denna roll kommer du att arbeta i ett team som med stort kunnande och modern teknik hjälper sina kunder med alla typer av förebyggande och akuta åtgärder inom vatten samt avlopp som främst innebär arbete med dagbrunnar. Ragn-Sells erbjuder kompletta VA-lösningar. Allt ifrån inspektioner/besiktningar, högtrycksspolningar, slamsugning och tömningar till att återvinna och sortera avfallet.
Oavsett vilken åtgärd som utförs, så är målet att trygga en säker funktion i avloppssystemen. Till Ragn-Sells hjälp finns modern utrustning som kan hantera många olika typer av situationer och uppkomna problem, exempelvis filmteknik vid inspektion och besiktning av rör samt kombibilar som både kan utföra slamsugning och högtrycksspolning. Som medarbetare på Ragn-Sells arbetar du i en framtidsbransch där du varje dag bidrar till ett bättre samhälle och en bättre miljö. Ragn-Sells är ett levande bevis på att värna om jorden och bra affärer går hand i hand.
Placering: Borlänge
Period: Maj - augusti ut, med chans till förlängning.
Arbetstider: måndag - fredag och kan innebära skiftgång 06.00-15.00 och 15.00-00.00, alternativt enbart dagtid eller kväll.
Du kommer att bli anställd av SC transport Sverige, vilka är en del av StudentConsulting Group.
Detta söker vi:
C och/eller CE-behörighet
Giltigt YKB
Svenska i tal och skrift
Viss datorvana
Meriterande:
CE behörighet
ADR
Vi söker dig som är öppen och nyfiken, då du hellre frågar en gång för mycket än en gång för lite. Som miljöarbetare på Ragn-Sells är du företagets ansikte utåt och du har därför en hög servicekänsla och förstår vikten av goda kundrelationer. Stor vikt för denna tjänst läggs vid personlighet och vi ser därför att du är prestigelös, flexibel med hög arbetsvilja och trivs att arbeta i team. Då detta arbete delvis är fysiskt krävande är du inte är rädd för tunga arbetsuppgifter eller att få skit under naglarna och genomför dessa på ett noggrant och strukturerat sätt. Vi ser att du är en person som gärna tar egna initiativ och ansvarar över resultatet. Om du dessutom har ett intresse för miljö och teknik får du en stjärna i kanten!
Passar du in på beskrivningen ovan? Urval och intervjuer sker löpande, så sök tjänsten redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Sahlstedtsgatan 1 (visa karta
)
784 33 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Petronella Pedersen transport.sverige@studentconsulting.com
9845875