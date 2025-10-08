C++-utvecklare till Bolag inom Rymdindustrin
2025-10-08
Vår kund är en svensk leverantör av rymdsystem som utvecklar, bygger, testar och driver satelliter för rymduppdrag inom kommunikation, jordobservation, rymdforskning och utforskning. De söker nu en C++-utvecklare till deras avdelning för rymdprogramvara. Sök idag då urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN:
Vår kund söker en mjukvaruingenjör med starka kunskaper och dokumenterad erfarenhet inom C++-programvaruutveckling, kommunikationsprotokoll, mjukvaruutvecklingsprocesser och kontinuerlig integration. Du kommer att arbeta i ett tvärvetenskapligt team med ansvar för all rymdrelaterad programvaruutveckling - från hårdvarunära mjukvara till applikationsnivå. Du kommer att delta i alla faser av ett satellitprojekt: från specifikation, design, implementation, validering, integration, godkännande och drift.Publiceringsdatum2025-10-08Dina arbetsuppgifter
Designa, programmera, testa, leverera och underhålla C++-programvara från koncept till operativa lösningar
Slutföra projektrelaterade leveranser enligt gällande ingenjörsstandarder för programvara
VI SÖKER DIG SOM:
Har en universitetsexamen (civilingenjör eller motsvarande) inom datateknik, datavetenskap, elektronik eller fysik
Har erfarenhet av C++-utveckling, särskilt på applikationsnivå för inbyggda system
Har erfarenhet av CI/CD-verktyg som Jenkins och Git
Vi ser även att du har erfarenhet av Linux, Python samt kännedom om standardiserade kommunikationsprotokoll. För att passa i rollen ska du vara en lagspelare med förmåga att arbeta självständigt och ha fokus på praktiska lösningar.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från Kundens och vår sida är att du efter 9 månader blir direktanställd hos kunden.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Stockholm
Rekryteringsansvarig: Johanna Nilsson
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
