C#-utvecklare med driv - bli konsult på dina egna villkor
2025-08-19
Är du en C# utvecklare med några års erfarenhet på nacken som funderat på hur livet som konsult skulle kunna se ut? Vill du samtidigt ha möjligheten att påverka vilka uppdrag du är ute på, och komma till ett lite mindre och platt företag med många likasinnade?
Som backend-utvecklare hos vår kund blir du en del av ett kompetent gäng där du arbetar främst med C#.NET, både på plats hos kund och inhouse. Här får du friheten att driva dina eget projekt och påverka ditt arbete genom innovation och kreativ problemlösning.
Arbetsuppgifterna kommer att variera beroende på kund och uppdrag du är ute på där du själv har mycket att säga till om vart du vill och vad du drivs av. Uppdragen är av varierande karaktär där du ibland arbetar ensam eller i ett team med kollegor från företaget. Mellan uppdragen kommer du ha möjlighet att arbeta inhouse med innovativa projekt med dina kollegor - det kanske rent av är du som initierat projektet.
Vi söker dig som:
Har minst 5 års erfarenhet av C#.NET (har du lite mindre erfarenhet men är en grym kodare så ska inte antal år vara ett hinder)
Har en bakgrund i IT, gärna från större företag eller bank-/finanssektorn
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Vår kund erbjuder:
En öppen och platt organisation där din röst hörs
Delägarskap i dotterbolag med fokus på interna projekt och innovation
Generösa förmåner och flexibel arbetstid
Bonusstruktur med fast lön och provisionbaserad bonus
Om anställningen:
Den här tjänsten är en rekrytering vilket innebär att du kommer bli direkt anställd hos vår kund.
Övrig info:
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Centrala Stockholm
Kontaktuppgifter: Hedvig Svärd
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om friday:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
