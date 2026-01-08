C - Chaufför sökes för heltidsuppdrag som rangerare!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2026-01-08
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Har du C-kort och trivs bakom ratten? Vill du vara en del av distribuering hos ett rikstäckande företag? Då har vi jobbet för dig! Vi söker dig som har god körerfarenhet och är flexibel med arbetstider!
Vår kund är ett stort, rikstäckande företag som är ledande inom logistik. Deras vision är att göra vardagen enklare och mer hållbar för deras kunder genom att leverera med omsorg. Kunden prioriterar gröna transporter och är ett av världens bästa företag när det kommer till hållbarhet. start för tjänsten räknas ske omgående.
I din roll som chaufför kommer du sköta om rangeringen på gården. Där man tillsammans med en kollega samarbetar med hela transportavdelningen. Dina arbetsuppgifter kommer sköta logistiken på gården, backa släp till portar och prata mycket i radio.
Arbetstiderna är tvåskifts och förlagda mellan 06:00-14:00 och 13:30-21:30.
Du kommer att vara anställd som konsult hos oss på StudentConsulting och vara uthyrd till vår kund.
DETTA SÖKER VI
För att trivas i rollen som chaufför ser vi gärna att du är punktlig, noggrann och ansvarstagande samtidigt som du är lugn och trygg i din förmåga. Arbetet innefattar transport av värdefullt gods ibland, vilket kräver försiktighet och ansvar.Publiceringsdatum2026-01-08Kvalifikationer
• C körkort
• CE körkort (ej krav men meriterande)
Är du den vi söker? Tveka inte att söka! Rekrytering sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
För att underlätta processen ser vi gärna att du har ett tydligt och informativt CV uppladdat, att du har två referenser att ange samt laddar upp ID-kort och C-kort på din profil. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Vevaxelgatan 10 (visa karta
)
212 41 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Sara Gustafsson malmo.lager.produktion@studentconsulting.com Jobbnummer
9674617