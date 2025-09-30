Byggteknisk Kalkylator till Hudikhus i Hudiksvall
2025-09-30
Under mer än 60 år har vi byggt vår framgång på personligt engagemang och en hög kvalitetsnivå. Vi har haft glädjen att vara med och förverkliga tusentals husdrömmar över hela Sverige, med en bibehållen känsla av att vara det lilla familjeföretaget där allas insatser gör skillnad. Vår huvudägare är sedan 2022 Storskogen, vilket gör oss till en del av ett större sammanhang samtidigt som vi fortsätter att driva vår verksamhet som fristående bolag.
Vårt fokus är fritidshus och fjällstugor, som våra kunder bygger för att kunna användas flexibelt året om och ofta med en ambition om att flytta dit permanent så småningom. Vi erbjuder möjligheten att göra varje hus unikt, utifrån både familjens behov och förutsättningarna på tomten där det ska byggas.
Vårt huvudkontor har vi byggt själva på en fin plats vid Hudiksvalls småbåtshamn. Här finns vår ritavdelning och centrala funktioner som ekonomi, IT och marknad. Vår säljkår är baserade i visningshus och på hemmakontor ute i landet. Tillsammans hjälper vi våra kunder att förverkliga sina husdrömmar.
Nu finns en fantastisk möjlighet för dig som vill vara med i ett välmående företag med stolta och engagerade medarbetare. Vi bygger långsiktiga relationer genom samarbete och en affärsmässig inställning.
Vi behöver nu stärka upp med en Byggnadsteknisk Kalkylator.Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att kalkylera kostnader för husbyggsatser utifrån tekniska lösningar och olika kunders önskemål då vi ofta anpassar hus efter tomt och familj. Du kvalitetssäkrar och håller dig uppdaterad om priser och avtal. Vidare har du en roll som stöd åt säljorganisationen internt, både vad avser offert av husbyggsats och tillvalspriser. Du är även bollplank vid upprättande av förfrågningsunderlag och entreprenadupphandling och analys av inkomna entreprenadanbud. I tjänsten ingår även viss del av materialupphandling och kontroll av inköpskostnader i samarbete med övriga avdelningar.
Du kommer jobba nära ritavdelningen i frågor om konstruktion och även vara delaktig i utvecklingsprojekt.
Som kalkylator hos Hudikhus får du en viktig roll med kontaktytor inom hela företaget med korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka.Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av kalkylarbete i byggbranschen och god förståelse för träkonstruktion. Du har erfarenhet från byggproduktion samt har god datorvana och behärskar något av de kalkylprogram som finns på marknaden och har stor erfarenhet av att arbeta i excel.
Du har god erfarenhet av att granska ritningar och det är meriterande om du har någon erfarenhet av att rita i exempelvis AutoCad. Det är meriterande om du har haft varierande och breda ansvarsområden i byggsektorn.
Som person ser vi att du är analytisk, stresstålig och strukturerad.
Dina blivande kollegor är drivna, motiverade och engagerade lagspelare och vi ser det som en självklarhet att även du matchar dessa egenskaper.
Hos oss ger vi dig möjligheten att vara med och skapa framtidens hus i en kreativ och stimulerande miljö!Så ansöker du
Är det dig vi söker? Då ser vi fram emot att få veta mer om dig! Sök tjänsten via www.clockworkpeople.se
senast 19-10-2025.
I denna rekrytering samarbetar Hudikhus med Clockwork Bemanning & Rekrytering. Vid frågor kring tjänsten kontakta ansvariga rekryterare Linnea Hedenberg 073-351 27 84, linnea.hedenberg@clwork.se
