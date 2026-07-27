Byggskadereglerare till Dina Försäkringar Väst, Uddevalla eller Vara
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2026-07-27
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Om rollenVill du arbeta som Byggskadereglerare inom försäkring och bygg med ansvar för skadeärenden inom privat, företag och lantbruk? Hos Dina Försäkringar Väst blir du en del av ett team som hanterar byggskador genom hela skadeprocessen – från första kundkontakt till beslut, besiktning och avslutad reglering. Rollen utgår från Uddevalla eller Vara och kombinerar kontorsarbete, 80%, med besök hos kunder, 20%.
Du driver dina egna skadeärenden med stort eget ansvar och mandat samtidigt som du arbetar nära kollegor, entreprenörer och andra samarbetspartners. Målet är att skapa en effektiv skadehantering med tydlig kommunikation och god kundupplevelse. Uppdraget sker i en organisation som fortsätter att investera i digital utveckling och tillväxt.Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Ansvara för byggskador inom privat-, företags- och lantbruksförsäkring.
Hantera hela skadeprocessen från skadeanmälan till beslut och utbetalning av ersättning.
Granska kalkyler, offerter och annan dokumentation kopplad till skadeärenden.
Besiktiga byggskador på plats hos kunder och samordna dialogen med entreprenörer och samarbetspartners.
Dokumentera ärenden och fatta välgrundade beslut utifrån försäkringsvillkor och gällande rutiner.
Bidra till teamets gemensamma arbete genom att dela kunskap och stötta kollegor vid behov.
Vem du ärVi söker dig som har erfarenhet från byggbranschen, byggskadereglering eller liknande verksamhet där du har arbetat med byggtekniska bedömningar och kundkontakt. Du trivs med att kombinera självständigt arbete med nära samarbete och har förmåga att skapa förtroende även i situationer där kunden befinner sig i en utmanande situation.
Vi ser gärna att du har:
Eftergymnasial utbildning.
Erfarenhet av byggskadereglering på försäkringsbolag eller från entreprenadverksamhet.
God kunskap i MEPS.
Erfarenhet av Microsoft 365, exempelvis Word, Excel, Teams och Outlook.
God administrativ förmåga och vana att dokumentera och hantera ärenden i affärssystem.
B-körkort, eftersom rollen innebär besiktningar ute hos kunder.
Som person är du ansvarstagande, analytisk och strukturerad. Du samarbetar gärna med andra, kommunicerar tydligt i tal och skrift och arbetar serviceinriktat med ett affärsmässigt förhållningssätt. Du är lösningsorienterad, prestigelös och trygg i att fatta beslut inom ditt ansvarsområde.
Vad vi erbjuder digHos Dina Försäkringar Väst blir du en del av ett team där samarbete, kunskapsdelning och eget ansvar går hand i hand. Du får mandat att driva dina ärenden självständigt med stöd av en tillgänglig skadechef och erfarna kollegor. Vid mer komplexa skador finns stöd från projektledare för storskador.
Dina Försäkringar har en stark lokal närvaro samtidigt som verksamheten utvecklas genom digitalisering och fortsatt tillväxt. Rollen erbjuder en varierad arbetsdag med både kundmöten, besiktningar och kvalificerad handläggning. Tjänsten utgår från Uddevalla eller Vara, med hybridarbete enligt verksamhetens arbetssätt.
AnsökanVälkommen med din ansökan! Urval sker löpande. Har du frågor? Hör gärna av dig till rekryteringskonsult Helene Hagman, 0708- 204704, helene.hagman@jerrie.se
, LinkedIN. Urval och intervjuer startar v 33.
Vi på Jerrie arbetar med en rättvis urvalsprocess som är kopplad till en kravprofil. Vi använder inte AI i screening och urval – alla ansökningar läses av en människa. Läs om Jerries rekryteringsprocess här: https://jerrie.se/rekryteringsprocess
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jerrie AB
(org.nr 556881-2571)
Kärrastrandvägen 119 (visa karta
)
451 76 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Dina Försäkringar Väst Kontakt
Rekryteringskonsult
Helene Hagman helene.hagman@jerrie.se +46 708 20 47 04 Jobbnummer
10013191