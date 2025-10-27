Byggskadereglerare till Dina Försäkringar i Piteå
2025-10-27
Nu söker vi en byggskadereglerare till Dina Försäkringar Nord i Piteå. Har du byggteknisk kunskap och erfarenhet från byggbranschen eller från en liknande roll inom byggskador? Lockas du av att arbeta i ett bolag med tillväxt, stark lokal närvaro och kunden i fokus? Välkommen med din ansökan redan idag!
Urval sker löpande, ansök därför redan idag!
Om Dina Försäkringar
Dina består av sex försäkringsbolag runt om i Sverige som samverkar under det gemensamma varumärket Dina Försäkringar. De har kontor från Lund i söder till Piteå i norr. Med anor sedan 1768 har Dina Försäkringar erfarenhet av att försäkra det du bryr dig om och att hjälpa dig att göra vardagen tryggare. Dina Försäkringar är landets sjätte största sakförsäkringsgivare med ledorden nytänkande, nära och engagerade.
Dina Försäkringar Nord är ett av dessa sex nationella bolag i Dina-gruppen och bolaget har kunder i de fyra nordligaste länen samt kontor i Piteå, Sollefteå och Sundsvall. Bolaget befinner sig på en tillväxtresa med höga mål och ambitionen att växa ytterligare.
Om rollen
I rollen arbetar du kundnära som innereglerare på kontoret och hanterar sakskador inom bygg från såväl privat- som företagskunder. Skadeanmälningarna är av olika omfattning och kommer in via telefon, webb eller epost varvid du kopplas in och driver hela processen kring skadeärendet framåt. Du registrerar, förhandlar och reglerar skadan, sköter kontakten med eventuella entreprenörer och andra byggare samt har mycket kontakt med kunder och kollegor. En del av arbetet med skadehanteringen sker i kalkylprogrammet Meps, där du till exempel gör kostnadsbedömningar, har kontakt med entreprenörer samt ser över kalkyler av byggskadan.
På kontoret i Piteå kommer du arbeta nära tre andra skadereglerare och du samarbetar även med Sundsvallskontorets byggskadeavdelning på löpande basis.

Profil
Vi söker dig som har ett övergripande tekniskt kunnande från några års praktisk erfarenhet inom byggbranschen. Du har förståelse för byggkonstruktioner, ritningar och andra tekniska delar. Kanske har du arbetat som snickare, fukttekniker eller projektledare inom bygg. Du har även förståelse för ekonomiska aspekter såsom att t.ex. kunna göra en kostnadsuppskattning av byggskador. Har du utöver detta haft en liknande roll inom skadereglering hos annat försäkringsbolag ser vi det som meriterande.
För att lyckas i rollen som skadereglerare är du målinriktad och trivs med att vara en drivande part som på ett tryggt sätt kan prioritera och driva dina ärenden framåt. Du är social och serviceinriktad, hyser stor empati för kunden samt kan ta människor i olika lägen. Vidare har du ett strukturerat arbetssätt och är flexibel och lösningsorienterad. Detta är en roll med mycket eget ansvar och planering samtidigt som du är en lagspelare som gillar att samarbeta med dina kollegor och rycka in där det behövs.
Krav för tjänsten
Några års erfarenhet inom byggbranschen som gett dig byggteknisk kunskap alternativt från en liknande byggskadereglerarroll på försäkringsbolag.
Körkort B.
Goda datorkunskaper.
Fullgjord gymnasieexamen.
Flytande i svenska i tal och skrift.
Meriterande för tjänsten
Kunskap i Meps
Byggteknisk utbildning från gymnasium eller högskolaÖvrig information
Uppdragsform: Tillsvidareanställning där du blir anställd av Dina Försäkringar Nord.
Startdatum: Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid.
Ort: Piteå.
Du söker tjänsten genom att besvara några frågor och bifoga ditt CV eller länka din Linkedin-profil. De kandidater som uppfyller grundkraven kommer att få en länk till ett personlighetstest och ett logiskt tänkande test. Läs mer om varför vi använder tester i våra rekryteringar här. De som går vidare därefter bjuder vi in till digital intervju. Vi arbetar kompetensbaserat genom hela rekryteringsprocessen.
Vi går igenom urvalet löpande, ansök därför så snart som möjligt. Om du har frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Ida Mossnelid via 076-006 62 95 och ida@stegra.nu
eller Lina Södergren via 076-020 25 14 eller lina@stegra.nu
Stegra hanterar hela rekryteringsprocessen och alla frågor om tjänsten besvaras av Stegra, här kan du läsa om hur rekryteringsprocessen hos Stegra går till. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stegra Rekrytering AB
(org.nr 559233-8858) Arbetsplats
Stegra Jobbnummer
9576073