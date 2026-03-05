Byggskadereglerare att hålla i när det blåser
Länsförsäkringar Uppsala / Bankjobb / Uppsala Visa alla bankjobb i Uppsala
2026-03-05
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsförsäkringar Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Enköping
, Tierp
eller i hela Sverige
Vatten, eld och vind kan ha förödande effekt på människors hem. Vi söker nu dig som vill vara den som på ett effektivt och tryggt sätt skapar ordning i kaoset när saker och ting ska ställas till rätta igen.
Dina framtida arbetsuppgifterI jobbet som skadereglerare av byggskador hjälper du våra kunder när de råkat ut för framför allt vatten- och brandskador. Kanske har ett rör till diskmaskinen sprungit läck och orsakat en fuktskada, eller väggen i vardagsrummet tagit skada av ett kvarglömt ljus?
Du är den som tar emot ärendet när skadan inträffat och avgör vad som blir nästa steg med utgångspunkt i försäkringsvillkoren. Du koordinerar entreprenörer, kalkylerar reparationskostnader, följer upp, dokumenterar och håller löpande kontakt med både kunden och entreprenören så länge skadan åtgärdas. Arbetet sker inne på kontoret och kontakten med kunderna har du via telefon och digitala kanaler. Du jobbar med dina egna pågående ärenden och tar emot nya ärenden på gruppens telefonslinga.
Mer om jobbetTjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med provanställning. Du jobbar i våra fina kontorslokaler centralt i Uppsala på Muningatan 1. För den som är varm i kläderna finns viss möjlighet till distansarbete.
LF Uppsalas värdegrund utgår från orden affärsmässig, handlingskraftig och engagerad och det är egenskaper vi söker hos dig. Som kundägt, lokalt bolag är vår lokalproducerade skadereglering en skillnad som gör skillnad för våra kunder. Det handlar om att på ett närvarande sätt leva upp till och överträffa kundens förväntan.
Du blir en del av en avdelning med både skadereglerare och besiktningsmän där vi samarbetar och delar med oss av vår kompetens för att tillsammans skapa trygghet för våra kunder. Exempelvis hjälps vi åt med mer komplicerade ärenden genom att diskutera dem på gruppmöten.
Satsar du på oss, satsar vi på dig. Vi vet att medarbetare som får utvecklas och växa mår bra och därför har vi en aktiv dialog om din fortsatta utveckling på kort och lång sikt.
Vi vet också att hälsa är en förutsättning för bra prestation och hållbarhet över tid. Det kommer du att märka som medarbetare hos oss.
Vem är du?Vi söker dig som vill arbeta administrativt och brinner lika mycket för att jobba med ärendehantering och system som för kundservice. Villkor och villkorstolkning är något du tycker är intressant. Du trivs med att använda dator och telefon som dina främsta arbetsredskap.
Som person är du en utpräglad lagspelare som sprider positiv stämning runt dig och får energi av att interagera med och hjälpa våra kunder. Vi vill också att du är strukturerad, strävar efter effektiva arbetssätt och har förmågan att planera och prioritera ditt arbete
Din bakgrund kan se lite olika ut - kanske är du utbildad jurist/ekonom som är van vid att tolka information i relation till regelverk och villkor och ser detta som en spännande utvecklingsmöjlighet. Kanske har du jobbat med kundservice och ärendehantering och är en duktig administratör. Byggnadsteknisk kompetens kan vara meriterande men inget krav.
Kommer du till oss med rätt inställning ordnar vi med all utbildning du behöver för att bli en riktigt duktig skadereglerare.
Vi värdesätter de kvaliteter som en mångfald av människor tillför vår verksamhet. För att kunna vara så fördomsfria som möjligt i vår rekrytering använder vi tester i samband med ansökan.
I rekryteringsprocessen gör vi alltid bakgrundskontroller för att bedöma slutkandidatens lämplighet för sökt tjänst. Drog- och alkoholtester kan också komma att genomföras.
Vill du veta mer?Gruppchef Anna Skogtjärn, berättar gärna mer om tjänsten och LF Uppsala. Du når henne på 018-68 58 68.Facklig kontaktperson för Forena är Gunnar Rydvall som kan nås på 018-68 55 58.
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast söndagen den 22 mars.
Att jobba i ett företag med fler än 154 000 ägare är annorlunda. Det påverkar nästan allt vi gör. Vi måste till exempel vara extra bra på att förstå de verkliga behoven hos människor och företag som lever och verkar här.
Men vi kan också tänka mer långsiktigt för att bidra till hållbarheten i vårt län, på riktigt. Därför återinvesterar vi i initiativ och projekt som bidrar till ökad trygghet och välmående. Vi investerar också i lokala, hållbara, start up-bolag som gör att näringslivet i vårt närområde blomstrar. På så vis skapar vi fler meningsfulla sammanhang och mer gemenskap för alla dem som bor och verkar här.
När du jobbar hos oss är du med och bidrar till allt detta. Tillsammans skapar vi trygghet och förverkligar drömmar!
På LF Uppsala finns det plats för mod och möjligheter. När du jobbar hos oss bidrar du inte bara till att erbjuda våra tjänster till kunder, utan får möjlighet att utveckla dig själv och faktiskt hela bolaget.
Vi är också affärsmässiga, handlingskraftiga och engagerade. Våra värderingar är det som kännetecknar oss när vi möter kunder, kollegor och samarbetspartners. Det är vad som präglar oss, vårt bemötande och vårt sätt att göra affärer. Våra värdeord lyfter styrkan i den kultur vi har inom LF Uppsala idag.
Och framförallt - vi tycker det är viktigt att trivas och ha kul på jobbet! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsförsäkringar Uppsala
(org.nr 517600-9529), https://www.lansforsakringar.se/uppsala/privat/ Arbetsplats
LF Uppsala Jobbnummer
9779030