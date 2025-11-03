Byggsamordnare inom VA-markarbeten till Stockholm Vatten och Avfall!
Vill du jobba för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad? Academic Work rekryterar nu för Stockholm Vatten och Avfalls räkning en Byggsamordnare. Du kommer tillhöra VA Leverans Produktion där du spelar en avgörande roll i att hålla Stockholms vatten- och avloppssystem i toppskick. Här bidrar du direkt till stadens infrastruktur genom att stötta deras arbetsledare i olika projekt. Vi ser fram emot din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Du kommer att ingå i en verksamhetsstyrningsgrupp som stöttar arbetsledarna inom VA Leverans Produktion. De ansvarar för att åtgärda läckor på vatten- och avloppsledningsnätet i Stockholm och Huddinge, från akuta insatser till större planerade arbeten. Som Byggsamordnare kommer du att spela en central roll i att avlasta deras arbetsledare genom att hantera administrativt arbete och säkerställa kvalitet och uppföljning i deras VA-markarbeten. Rollen innebär mycket samarbete med både interna och externa parter.
Detta är en heltidstjänst där du kommer vikariera för en medarbetare som går på föräldraledighet, under perioden 1 december - 30 juni, med viss möjlighet till förlängning. Du blir anställd hos Academic Work och arbetar på uppdrag för Stockholm Vatten och Avfall.
Du erbjuds
• Intressanta arbetsuppgifter som bidrar till en hållbar stad i utveckling.
• En fadder och introduktion för att komma in i teamet och dina arbetsuppgifter.
• Ett hållbart arbetsliv och trevliga kollegor.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att stötta arbetsledare med planering, uppföljning och dokumentation av VA-relaterade markarbeten, från initiala beställningar till färdigställande och rapportering.
• Genomföra egenkontroll av VA-markarbeten.
• Ha dialog med ramavtalade entreprenörer gällande utförande och granskning.
• Dokumentera utfört markåterställningsarbete, inklusive asfalt.
• Stötta arbetsledare med att rita TA-planer vid behov.
• Följa upp avvikelser och åtgärder med entreprenörer.
• Rapportera dokumenterat arbete i interna system och till kommun.
• Fältbesök ca 1-2 gånger i veckan för att granska utförda arbeten och få en god förståelse för verksamheten.
VI SÖKER DIG SOM
• Erfarenhet inom VA, bygg eller anläggning, med erfarenhet från både kontor och fält.
• Kunskap om asfalt och markåterställning.
• Kommunicerar flytande på svenska, både i tal och skrift då daglig dokumentation och kommunikation sker på svenska.
• B-körkort (poolbil finns).
• Goda kunskaper i Microsoft Excel och förmåga att snabbt lära dig nya datasystem.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att rita eller granska TA-planer.
• Relevant arbetslivserfarenhet inom branschen sedan minst två år.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Social
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Du är en kommunikativ och social person som gillar att ha kontakt med många olika människor - från entreprenörer, arbetsledare och rörläggare till kommunala kontakter och interna kollegor. Du arbetar strukturerat och noggrant och tar initiativ till att driva arbetet framåt. Avslutningsvis är du naturligt nyfiken på att lära dig det dagliga arbetet i deras unika bransch.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Stockholm Vatten och Avfall är Sveriges största vatten- och avfallsbolag som tar ansvar för stockholmarnas och miljöns bästa i allt de gör, både nu och för kommande generationer. På Stockholm Vatten och Avfall får du jobba med samhällsviktiga frågor som är viktiga för både människa och miljö. Ersättning
