Byggsäljare till XL-Bygg i Kalmar
Säljarjobb / Kalmar
2025-09-11
eller i hela Sverige
Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad och målinriktad Byggsäljare till XL-BYGG Lundgrens i Kalmar - ett bolag med stabil tillväxt och stark lokal förankring.
Som Byggsäljare hos oss blir du en viktig kontaktpunkt för våra kunder. Du arbetar både med att bearbeta nya affärsmöjligheter och med att vårda befintliga kundrelationer. Din vardag präglas av nära dialog med hantverkare och byggföretag där ditt engagemang, din servicekänsla och din förståelse för byggmaterial och kundernas behov gör skillnad.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Främst aktivt bearbeta och utveckla relationer med befintliga kunder men även bearbeta nya kunder.
Hantera inkommande förfrågningar, ta fram offerter och ge professionell rådgivning kring byggmaterial och lösningar.
Driva försäljningen i linje med XL-BYGG Lundgrens mål.
Bidra till att skapa en kundupplevelse i toppklass - både i butik och via andra kanaler.
Delta i marknads- och säljaktiviteter tillsammans med team och ledning.
Du rapporterar direkt till lokal VD och placeringsort är Kalmar. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av försäljning, gärna inom bygg, industri eller annan bransch där teknisk kunskap är viktig.
Har intresse eller erfarenhet av byggmaterial och byggprocesser - och vill vara den rådgivande partnern för våra kunder.
Är affärsdriven, lösningsorienterad och trivs i en roll med högt tempo och stor kundkontakt.
Har förmåga att skapa långsiktiga relationer och förstå kundernas behov.
Har god digital systemvana från något affärssystem.
Behärskar svenska flytande i tal och skrift.
Innehar B-körkort.
Du erbjuds:
En central roll i ett välmående företag där engagemang, samarbete och kvalitet står i fokus.
Möjlighet att påverka och utveckla både din egen roll och kundupplevelsen hos XL-BYGG Lundgrens i Kalmar.
Ett härligt team som brinner för att leverera bästa möjliga service till våra kunder.
Om arbetsgivaren
Vi är en kedja som består av 115 fristående anläggningar över hela landet. Många av våra anläggningar har en över hundraårig historia med ursprung i de traditionella brädgårdarna. Därför bankar våra hjärtan extra starkt för trä och virke. XL-BYGG, BOLIST, Happy Homes, Colorama och Mal Proff Sverige ingår i Mestergruppen Sverige AB och verkar under respektive namn.
Läs mer på:http://xlbygg.se
Hur du ansöker
I denna rekrytering samarbetar XL-BYGG Lundgrens med Telin Rekrytering & Konsult och du söker tjänsten via www.telinrekrytering.se
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi tar ej emot ansökningar via e-post på grund av den nya lagstiftningen GDPR. För att din ansökan skall vara giltig, vänligen registrera dig och ansök via vår hemsida.
Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Linda Petersson på telefon 070-377 .45 74 eller e-post linda@telinrekrytering.se
Funderar du på att flytta till Kalmar län kan det vara bra att känna till att det finns extra stöd och vägledning att få. På flyttahit.nu kan du bland annat läsa mer om regionen, våra kommuner, se lediga bostäder och få en kontaktperson. Flyttahit.nu är ett samarbete mellan Kalmar läns kommuner och Region Kalmar län.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Arbetsplats

Telin Rekrytering & Konsult AB
Linda Petersson linda@telinrekrytering.se
