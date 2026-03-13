Byggsäljare hos Isolar. Stockholm och Uppsala
2026-03-13
Isolar Lösullsentreprenad är en av de ledande lösullsentreprenörerna i Mellansverige. Vi har varit Paroc-auktoriserade lösullsentreprenör sen 1986. Numera är vi även Isovers aktoriserade. Våra anläggningar finns på 7st centralorter runt om i Mellansverige. Och en anläggning i Norge.
Vi söker nu en Distriktschef i Stockholm och även en i Uppsala med kund och personalansvar, önskvärt men inget måste med erfarenhet inom bygg. Du är en driven och framåt Kille eller tjej som har lätt för att lära, ha ett gott minne samt kunna skapa nya relationer. Du bör kunna uppvisa minst godkända betyg i läsämnen (ej praktiska ämnen) från grundskola och gymnasium. Det krävs att du är permanent boende i Uppsala/Stockholm.
Som Distriktschef besöker du kunder ofta på byggarbetsplatser där du går igenom med kunden hur jobbet skall utföras och offererar kostnaden. Företaget erhåller Tesla mod. Y som tjänstebil och internutbildning. Tjänsten innefattas även av personalansvar på distrikten.
För frågor om angående tjänsten besvaras endast på mejl.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: hugo@isolar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Distriktschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Isolar Lösullsentreprenad AB
(org.nr 556735-9517), http://www.isolar.se
111 22 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uppsala/Stockholm Kontakt
försäljningschef
Hugo Wahlqvist hugo@isolar.se 0706755412 Jobbnummer
9796191