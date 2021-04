Byggsäljare / Byggrådgivare till Bergom Såg - Bravura Sverige AB - Säljarjobb i Sundsvall

Det här är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att Bergom Såg har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och Bergom Såg en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.Bergom Såg AB är ett handels-, entreprenad- och tillverkningsföretag inom bygg, trä och träbaserade produkter.Företaget är under utveckling från ett familjeföretag till en modern mindre koncern. I dag består Bergom Såg av en bygghandel och brädgård inom bygghandelskedjan Bolist, husproduktion genom det egna märket Bergom Hus, bygg- och entreprenadverksamhet samt träförädling genom hyvleri och industrimåleri. I företaget arbetar ett tiotal anställda och verksamheten finns i Bergom, Matfors. Viktiga värderingar kännetecknas av ett stort kundfokus, hög servicegrad, rätt kvalitet och affärsmässighet. Företaget är inne i en stark utvecklingsfas och söker därför nya medarbetare.I rollen som byggsäljare arbetar du med försäljning och rådgivning av företagets produkter, där Bergom Såg har ett brett utbud inom byggmaterial. I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår ordermottagning, kalkyl samt offertskrivning av byggmaterial och byggprodukter. Du arbetar relationsbyggande för att upprätthålla kontakten med företagets befintliga kunder, samtidigt som du bearbetar nya samarbetspartners. Utöver det arbetar du till stor del i företagets Bolist-butik där du bistår besökande kunder med byggteknisk rådgivning.Rollen innebär ett stort eget ansvar kopplat till försäljning och detta ställer krav på att du trivs i en föränderlig miljö med varierande arbetsuppgifter.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Erfarenhet av försäljning inom byggbranschen och branschkunskapErfarenhet av kalkyleringDu har en god känsla för serviceB-körkortKunskap i Microsoft 365 är meriterandeI rollen som byggsäljare krävs det att du har en god förmåga att etablera och vidareutveckla relationer, samt vårda befintliga relationer. Eftersom du har en rådgivande funktion ser vi att du är en person med kompetens inom området, samt har en förtroendeingivande framtoning. Då du driver arbetet kopplat till försäljning är det viktigt att du är van att arbeta självgående och driva ditt eget arbete framåt. Vidare så ser vi att du är en prestigelös person som kan stötta dina medarbetare vid behov.Övrig information:Start: OmgåendePlats: Matfors, SundsvallLön: Enligt överenskommelse