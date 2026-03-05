Byggprojektledare till Regionfastigheter
2026-03-05
Enheten för Regionfastigheter har som huvudsaklig uppgift att erbjuda sina hyresgäster verksamhetsanpassade och ändamålsenliga lokaler.
Region Blekinge disponerar ca 305 000 m2 lokalyta fördelat på framför allt sjukhus och vårdcentraler. Enheten består av 6 avdelningar med ansvar för fastighetsförvaltning, byggteknik, byggprojekt samt drift och service i östra och västra Blekinge.
Du kommer att tillhöra byggprojektavdelningen som ansvarar för planering och genomförande av Region Blekinges alla byggprojekt. Avdelningen består idag av 18 medarbetare, en avdelningschef, fem lokalplanerare, tio projektledare med inriktning bygg, el och VVS samt inrednings- och utrustningsplanering och projektadministrativt stöd. Vår huvudsakliga uppgift är planering och genomförande av Region Blekinges större om- och nybyggnadsprojekt.
Till följd av kommande investeringsbehov i nya och befintliga byggnader behöver nu avdelningen förstärka sin organisation med ytterligare två byggprojektledare med inriktning bygg.
Vårt team är engagerade i arbetet och har alltid god kvalité i fokus. Klimatet på arbetsplatsen kännetecknas av ett nära samarbete mellan alla kollegor och det är viktigt för oss att vi har en god samhörighet i gruppen.
Om jobbet
Som byggprojektledare arbetar du med frågor kopplade till om- och nybyggnadsprojekt för alla Region Blekinges verksamheter. Du arbetar i projektform tillsammans med bland annat el- och vvs-projektledare, lokalplanerare, konsulter och entreprenörer. Byggprojektledaren ansvarar för att driva projektets alla skeden framåt, fortlöpande uppföljning av kostnader samt tillse att krav relaterat till fastighetsägar- och byggherreansvar efterlevs i projektet. Din placeringsort kommer att vara i Karlskrona, men arbetsområdet omfattar hela Blekinge.
Om dig
För att lyckas i rollen så ser vi att du är ansvarstagande, analytisk och tycker om att samarbeta. Du är förtroendeingivande och har förmåga att skapa goda relationer. Du tycker om att planera på kort och lång sikt och föredrar ett strukturerat arbetssätt. Du har erfarenhet som projektledare inom bygg- och fastighetssektorn och vi ser att det är en fördel om du har arbetat i en beställarorganisation där fokus varit på långsiktigt ägande och förvaltning.
Viktigt för tjänsten är:
- Relevant utbildning på högskolenivå, t ex byggnadsingenjör eller erfarenhet som bedöms som likvärdig
- Minst 5 års erfarenhet som projektledare inom bygg- och fastighetssektorn.
- Goda kunskaper i AB och ABT samt AMA
- Goda kunskaper i svenska och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
- God kunskap i Microsoft Office
- B körkort
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om regionservice
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är regionservice. Här finns samlade resurser för regionfastigheter, fastighetsteknik, lokalvård, logistik, måltidsservice, centrallager och kundservice. Regionservice främsta uppdrag är äga, förvalta och utveckla Region Blekinges fastigheter och inhyrda lokaler. Området tillhandahåller och utvecklar också servicetjänster inom lokalvård, måltids-, material- och textilförsörjning.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
