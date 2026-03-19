Byggprojektledare till Rättsmedicinalverket i Stockholm
2026-03-19
Är du projektledare med erfarenhet inom byggentreprenad? Har du även erfarenhet av offentlig upphandling? Då har vi ett spännande uppdrag för dig! Just nu söker vi efter en byggprojektledare till Rättsmedicinalverket i Stockholm.
För att lyckas med just din ansökan, tror vi på ett starkt samarbete som gör att vi på Novare Bemanning bland annat erbjuder dig värde genom karriärsamtal, intervjuträning och välarbetad marknadsföring av din profil under processens gång. Låter detta som en möjlighet för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan redan nu!
Om uppdraget
Vi på Novare är en stolt och godkänd leverantör för ett av Kammarkollegiets ramavtal. Vi söker nu efter en byggprojektledare till Rättsmedicinalverket i Stockholm.
Myndigheten är just ni i behov av en projektledare för arbete med tre olika projekt. Projekten innebär att ta fram nya lokaler för myndigheten i olika städer.
Som projektledare hos myndigheten kommer du främst att arbeta med och ha ansvar för de tre projekten. Du kommer även att agera stöttande och coachande i frågor gällande byggentreprenad och lokaler.
Till denna tjänst söker vi dig som är trygg i dina kunskaper. Du har gedigen erfarenhet inom området och arbetar strukturerat. Vidare ser vi att du är drivande, kommunikativ och samarbetsvillig.
Krav för tjänsten
dokumenterad kunskap om genomförande av offentlig upphandling av totalentreprenad (projekteringsentreprenad) enligt ABT06/ABPU25 för hyreslokaler/hyreskontrakt.
förmåga att arbeta självständigt utan detaljstyrning och förstå både helhet och detaljer i sammanhanget.
förmåga att strukturerat, pedagogiskt och inom givna tidsramar, leda samarbete med relevant arbetsgrupp.
mycket god kommunikationsförmåga i svenska, i tal och skrift.
Uppdragsperiod och omfattning
Uppdraget kommer att vara varierande under uppdragsperioden från 20-100% (beroende på projekten) under perioden 2026-03-01-2026-08-31 med möjlighet till förlängning. Placeringsort är hos myndigheten i Stockholm med viss möjlighet till distans arbete. Resor i tjänsten kan förekomma.
Ansökan
Då urval sker löpande kan tjänsten komma till att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Var därför beredd med din ansökan redan nu. Sista ansökningsdag är 2026-03-19.
Notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR. Om du däremot har frågor eller funderingar kring tjänsten så får du gärna kontakta Miranda Nilsson på miranda.nilsson@novare.se
Hoppas vi ses!
Som konsult hos oss
Novare Bemanning bygger karriärer och stöttar organisationer. Vi är ett personligt och samhällsengagerat bolag som erbjuder interims och bemanningstjänster till både den offentliga och privata sektorn. Tillsammans med oss bidrar du till ett hållbart arbetsliv. Vi tar personlig utveckling till en helt ny nivå och är en unik arbetsgivare i branschen.
När du arbetar som konsult ute på uppdrag hos våra kunder kommer du att ha ett nära samarbete med din konsultchef. Du kommer att ha regelbundna avstämningar utifrån en aktiv feedback-kultur där du utvecklar ditt självledarskap och de verktyg som du behöver för att nå ditt önskade mål. Det finns även möjlighet för dig som interimskonsult som har eget bolag att vara underkonsult och fakturera oss för arbetad tid.
Novare Koncernen är ett av Sveriges ledande HR Serviceföretag som årligen genomför ca 600 rekryteringar samt många bemannings och interimsuppdrag. Novare har funnits i 20 år och startades av Investor. 2014 köpte personalen ut företaget från Investor och ägs idag av nyckelpersoner inom personalen. Ersättning
