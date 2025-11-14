Byggprojektledare till norra Stockholm
2025-11-14
Är du en prestigelös och engagerad byggprojektledare som vill ta fullt ansvar för dina projekt? Då kan detta vara jobbet för dig!
Företaget är ett etablerat byggföretag som utvecklar bostäder, skolor, vård- och omsorgsboenden samt kommersiella lokaler. Med stor kapacitet och nära samarbete med kunder levererar man hög kvalitet i varje projekt.
Företaget är ISO-certifierat inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö och arbetar alltid med ett hållbart helhetsperspektiv. Genom medarbetarägande och stöd från en större koncern har företaget både starka resurser och lång erfarenhet, vilket gör att man kan leverera trygga, kostnadseffektiva och moderna bygglösningar.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos kund.
Om tjänsten Som byggprojektledare får du en central roll där du driver projekt från start till färdig leverans. Här tar du egna initiativ, ansvarar för hela projektets genomförande och arbetar tätt tillsammans med platschefen. Rollen passar dig som är prestigelös, engagerad och trivs i en flexibel miljö där du sköter både kalkylering, ekonomi och administration själv, då det inte finns separata avdelningar för dessa delar.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Planera, leda och följa upp flera projekt i olika faser tillsammans med platschefen.
Ansvara för budget, tidsplan, kvalitet samt upphandling av leverantörer och underentreprenörer.
Sköta projektets alla delar - ekonomi, kalkylering och administration.
Projekten sträcker sig från norra Stockholm till Uppsala.
Du erbjuds
Kollektivavtal och tjänstebil
Bonusprogram och möjlighet till delägarskap
Attraktiva personalförmåner i ett modernt och engagerat team
Möjlighet att arbeta hemifrån någon dag i veckan
Vi söker dig som
Har minst 2 års erfarenhet som byggprojektledare eller 4 års erfarenhet som platschef/arbetsledare inom bygg.
Innehar högskole- eller YH-utbildning inom bygg.
Har erfarenhet av administrativa delar som ekonomi, budget, upphandlingar, inköp och tidsplanering.
Är prestigelös, engagerad och trivs i en flexibel miljö där du tar egna initiativ och ansvar för hela projektet.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Norra Stockholm / Uppsala
Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Sofie Andersson: sofie@futuriapeople.se
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? - Tipsa gärna!
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag!
Futuria People är en heltäckande partner inom kompetensförsörjning. Finalister i kategorin Årets Raket bland Rekryteringsföretag 2025 och Utnämnda till Årets Rekryteringsföretag 2022 i Sverige på branschens gala Recruitment Awards.
