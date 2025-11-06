Byggprojektledare till Hedemora kommunfastigheter
Hedemora kommun - Dalarnas äldsta stad är en ekokommun i södra Dalarna med ca 15 500 innevånare. Förutom en levande landsbygd finns i Hedemora modern industri med gamla anor. Här erbjuds stora möjligheter till ett rikt friluftsliv, närhet till högskola och goda förbindelser med bl. a Stockholmsregionen. Hedemora kommuns vision är att skapa en bygd med framtidstro, där människor och näringsliv utvecklas. Hedemora Kommunfastigheter AB (HEKO) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar verksamheter. AB Hedemorabostäder (HEBO) är det kommunala allmännyttiga bostadsföretaget som äger och förvaltar fastigheter för uthyrning av ändamålsenliga bostäder och lokaler i Hedemora kommun, med därtill hörande service och miljö. Tillsammans bidrar vi till att vara en attraktiv kommun där boende, företagare och besökare ska trivas, utvecklas och växa. Nu söker vi förstärkning till Hedemora kommunfastigheters projektavdelning för att fortsätta vårt viktiga arbete.
Vill du vara med och utveckla framtidens Hedemora? Hos oss på Hedemora kommunfastigheter får du möjlighet att leda projekt som verkligen gör skillnad - för människor, miljö och samhälle. Vi befinner oss i en expansiv fas och söker nu en erfaren och engagerad Byggprojektledare som vill bidra med kompetens, driv och engagemang i våra bygg- och fastighetsprojekt.Publiceringsdatum2025-11-06Om tjänsten
Som Byggprojektledare hos oss utför du uppdrag för båda bolagen HEBO och HEKO. Du får ett helhetsansvar för att planera, leda och följa upp bygg- och fastighetsprojekt med fokus på hållbarhet, samhällsnytta och kostnadseffektivitet. Du är med från idé till färdig byggnad - från tidiga skeden och budgetering till genomförande, uppföljning och slutbesiktning. Rollen innebär ett stort eget ansvar, men också ett nära samarbete med kollegor, entreprenörer, konsulter och myndigheter.
Du arbetar både strategiskt och operativt, där dina beslut påverkar både stadens utveckling och vardagen för de som bor och verkar i Hedemora.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att Initiera, planera och driva byggprojekt inom till exempel skolor, förskolor, vårdbyggnader, kontor och bostäder. Upprätta budgetar, tidplaner och ekonomiska uppföljningar. Leda upphandlingar enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling). Samordna konsulter, entreprenörer och interna resurser. Säkerställa att projekten uppfyller krav på kvalitet, miljö, arbetsmiljö och tillgänglighet. Föra dialog med politiker, förvaltningar, brukare och medborgare. Dokumentera projektets framdrift och säkerställa god arkivering enligt offentlighetsprincipen samt bidra till utveckling av hållbara och effektiva byggprocesser.
Vi erbjuder dig
Hos oss på Hedemora kommunfastigheter får du en ansvarsfull och varierad roll i en organisation som präglas av framåtanda, prestigelöshet och samarbete. Vi är stolta över att skapa samhällsnytta och hållbara miljöer där människor trivs och utvecklas. Vi prioriterar arbetsmiljön och erbjuder ett antal olika aktiviteter och förmåner för att alla ska trivas och må bra på jobbet. Hos oss får du vara en del av ett engagerat team som stöttar varandra, delar kunskap och har roligt på vägen mot gemensamma mål.Kvalifikationer
• Som person
Vi söker dig som är lösningsorienterad, samarbetsinriktad och självgående, och som trivs med att ha många kontaktytor. Du är strukturerad och kommunikativ, och har lätt för att skapa förtroende och samarbete - både internt och externt. Du har förmåga att se helheten i ett projekt men kan även gå ner i detaljer när det behövs. För dig är det naturligt att arbeta resultatinriktat, samtidigt som du ser människorna bakom projekten.
• Erfarenhet och kunskap
För att klara jobbet bör du ha tidigare erfarenhet av projektledning inom bygg eller fastighet. Är du certifierad inom projektledning är det meriterande. Du har en bred teknisk bakgrund och stort intresse för byggprocessen. Erfarenhet av att arbeta med projektstödsystem eller enklare ritverktyg är meriterande. God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska är ett krav samt körkort.
• Utbildning
Högskoleingenjörsexamen inom byggteknik, samhällsbyggnad eller motsvarande, alternativt annan utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig.
Kontaktuppgifter och ansökan
I den här rekryteringen samarbetar vi med Kraftplan HR Business Partner. Om du har frågor om jobbet är du välkommen att kontakta Jimmy Korttilalli, Projektchef, på 0225/34 150 eller Brita Westberg, Kraftplan, 070-142 76 13.
Urval och intervjuer sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt men senast 25-11-30
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
