Byggprojektledare till Hällgren Nord i Luleå!

2025-09-10
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Vill du ta ansvar för spännande och varierande projekt inom bygg och rivning? Har du erfarenhet av att hantera komplexa projekt och kanske även arbetat med asbesthantering? Då kan du vara den vi söker till vårt team som Projektledare till Hällgren Nord AB i Luleå!
Som projektledare hos oss kommer du att ha en nyckelroll i våra bygg- och rivningsprojekt. Du kommer att ansvara för att planera, samordna och följa upp projekt, från start till färdigställande. På Hällgren Nord AB är du aldrig ensam i ditt arbete. Vi är ett sammanhållet och stöttande team med högt i tak där vi stöttar varandra genom hela projekten, oavsett om det gäller att hitta kreativa lösningar, hantera oväntade utmaningar eller fira våra gemensamma framgångar där vi också har väldigt roligt på vägen!
I dina arbetsuppgifter ingår:
• Att kalkylera projekt och beräkna kostnader, resurser och riskanalyser för att genomföra projekt från start till mål.
• Att leda och fördela arbetet på plats samt säkerställa att projektet följer tidsplaner och budgetar.
• Samordna arbetslag, underleverantörer och övriga intressenter.
• Säkerställa att alla arbeten utförs enligt gällande regler och säkerhetsföreskrifter, särskilt vid hantering av asbest och andra riskmaterial.
• Ansvara för rapportering och kommunikation med kunder och arbetsgrupper.
Vidare ser vi även att du har:
• B-körkort
• BAS-U
• BAS-P
• Heta arbeten
Skicka in din ansökan genom att trycka på "ansök". Ansök redan idag då intervjuer sker löpande.
Personprofil
• Erfarenhet av bygg och rivning: Minst 5 års erfarenhet inom projektledning av bygg- och rivningsprojekt.
• Meriterande erfarenhet av asbest: Erfarenhet av att arbeta med asbesthantering eller rivning av asbesthaltiga material är ett stort plus.
• Teknisk förståelse och byggkompetens: God förståelse för byggprocesser och materialhantering.
• Ledaregenskaper: Förmåga att organisera, leda team och ta ansvar för projektens framgång.
• Kommunikationsförmåga: Tydlig och effektiv kommunikation med alla intressenter, både internt och externt.
Som projektledare är du den person som ansvarar för att hålla ihop projektet och se till att kommunikationen och samarbetet fungerar mellan projektets alla parter och att målsättningar uppnås. Vi värderar därför hög social kompetens och förmågan att driva projekt på ett effektivt sätt med en positiv approach. Du är prestigelös, lyhörd och är duktig på att skapa en förtroendefull dialog med andra. Meriterande om du har ett stort nätverk inom branschen.
Heta arbeten
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Kontorstider
Plats: Luleå
Företagspresentation
Vi är ett mångsidigt företag som alltid har som främsta målsättning att leverera kvalitet och bra service till våra kunder. Vi tillhandahåller ett stort antal byggtjänster och kan bland annat bistå med rivning, sanering, renoveringsarbeten och totalentreprenad.
Tillsammans har vi hjälpt både företag och privatpersoner när de stått inför en renovering eller behövt få ett större projekt utfört. Vi besitter den rätta kunskapen för att slutföra varje uppdrag i tid samtidigt som vår erfarenhet och vårt kundfokus garanterar hög kvalitet på både arbetet och vår service. Vi värdesätter vår starka teamkänsla och ser till att samarbeta med skickliga arbetare som delar vår filosofi - att erbjuda den bästa möjliga servicen på marknaden. Ersättning
