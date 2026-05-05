Byggprojektledare till Familjebostäder i Göteborg
2026-05-05
Publiceringsdatum2026-05-05Dina arbetsuppgifter
Kreativitet, innovation och utveckling. Eller varför inte hållbarhet, miljö och samhällsansvar? Det är ledord som driver dig som byggprojektledare på Familjebostäder.
Nu finns en möjlighet för dig att börja arbeta på en prisbelönad arbetsplats, vara en viktig aktör som samhällsbyggare och samtidigt göra skillnad för många göteborgare!
På Fastighetsutvecklingsavdelningen har vi ett viktigt uppdrag i arbetet med att utveckla fastigheter och bostadsområden. Det gör vi med nyfikenhet, framåtanda och anpassningsbarhet.
Oavsett vilken typ av byggprojekt vi hanterar, så arbetar vi alltid mot att göra ett ännu bättre projekt. Vårt perspektiv är brett och vi tar hänsyn till stadens mål för att ge bästa effekt och nytta för våra nuvarande och kommande hyresgäster. På detta sätt utvecklas ständigt både du personligen som projektledare och vi som bolag.
Du ansvarar för genomförandet av ombyggnads- och utvecklingsprojekt. Du arbetar med projekt från tidig idé till genomförande och överlämning till förvaltning. Du har det övergripande ansvaret för alla delar i byggprocessen inklusive budget för de projekt du driver. Vi förväntar oss att du har en helhetssyn, där du förutom din egen projektportfölj, ser bolagets verksamhetsmål som en gemensam utmaning.
Vi är en beställarorganisation med många projekt på gång samtidigt i olika projektfaser. Det innebär att vi ofta arbetar på en övergripande nivå som beställare.
Du kommer att ha mycket kontakt med såväl hyresgäster som entreprenörer och leverantörer, och så klart dina kollegor i bolagets förvaltande distrikt. Vi är övertygade om att bra kommunikation i alla led är en viktig nyckel till ett lyckat projekt.
Kvalifikationer
Du behöver ha kompetens och förståelse för hur byggprojekt fungerar så vi söker dig som har erfarenhet som projektledare, projektchef eller motsvarande.
Du har en högskole- eller civilingenjörsexamen (inom samhällsbyggnad), alternativt mångårig relevant yrkeserfarenhet.
Vi ser också att du är affärs- och resultatinriktad, att du kan arbeta mot långsiktiga mål samt att du har god kunskap och arbetserfarenhet inom projektekonomi. Kan du lagen om offentlig upphandling (LOU) eller har erfarenhet av entreprenadupphandling så är det en bonus.
Du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det underlättar att kunna ta sig ut till våra byggprojekt i en av bolagets poolbilar, därför är det bra om du har körkort. Men det går också kollektivtrafik till alla våra bostadsområden.
För att lyckas i rollen, besitter du goda ledaregenskaper för att kunna driva projekt framåt i positiv anda. Du har helhetssyn och god kommunikativ förmåga. Du förstår din roll i ett större sammanhang, samverkar konstruktivt i övergripande frågor och kan väga samman olika perspektiv för att skapa värde i den egna verksamheten.
Övrig information
Du kommer att tillhöra ombyggnadsgruppen och rapportera till chefen för ombyggnad. Dina närmaste kollegor i gruppen är projektledare/ projektchefer, projektutvecklare och ombyggnadssamordnare.
I avdelningen ingår även gruppen för Energi & Miljö.
Vårt kontor finns mitt i centrala Göteborg på Södra Vägen 12.
Familjebostäder har en spännande blandning av fastigheter. Vi äger och förvaltar bland annat hus från sekelskiftet, folkhemshus från 50-talet och miljonprogramsområden. Med fler än 70 kvarter av landshövdingehus är vi också Sveriges största trähusägare. Det gör att arbetet som byggprojektledare hos oss är både utmanande och variationsrikt i omfattning och komplexitet.
Det är svårt att beskriva rollen och arbetet hos oss på några få rader. Därför har vi gjort en sida där du kan läsa och se mer om jobbet som projektledare. Där ser du också hur vi arbetar med innovation och utveckling samt vilka utmärkelser vi fått. https://www.familjebostader.se/projektledare/
Som en del av ansökningsprocessen ingår att besvara några urvalsfrågor innan du kan skicka in din ansökan till oss. Besvara dessa frågor självständigt och så uttömmande du kan då de är en del av urvalet i rekryteringsprocessen.
Vi kommer att använda oss av arbetspsykologiska test som en del av den fortsatta urvalsprocessen.
Vi kvalitetssäkrar rekryteringsprocessen och genomför en bakgrundskontroll på slutkandidat. Vi kan också komma att kontakta dig som kandidat efter avslutad rekryteringsprocess i syfte att utvärdera kandidatupplevelsen.
Hos oss är stämningen trivsam och ambitionen hög. Vår värdegrund är PEPS och det innebär att vi på jobbet är positiva, engagerade, pålitliga och samspelta. Vi erbjuder ett utmanande och ansvarsfullt arbete i ett expansivt företag som tillhör Sveriges största allmänytta, Förvaltnings AB Framtiden.
Familjebostäder har under flera år varit utsedda till ett av Sveriges Karriärföretag.
Var fjärde göteborgare bor i en av Framtidenkoncernens 76.000 lägenheter. Det gör oss till Sveriges största allmännytta och en viktig aktör i utvecklingen av Göteborgs Stad. Med raka ryggar och varma hjärtan gör vi allt vi kan för att bidra till Göteborgs mål om en jämlik och hållbar stad för alla. För att nå målet behöver vi utveckla våra fastigheter, områden och förutsättningarna för de som bor hos oss. Därför investerar vi årligen flera miljarder i både Fastigheter och människor.
I koncernen ingår Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Framtiden Byggutveckling, Egnahemsbolaget, GöteborgsLokaler samt Störningsjouren.
Med fokus på att aktivt bidra till att Göteborg ska bli en jämlik och hållbar stad innebär det att du genom ditt jobb hos oss gör skillnad varje dag och därmed bidrar du till något som är viktigt på riktigt. Välkommen med din ansökan!
På Familjebostäder tar vi inte bara omsorgsfullt hand om våra drygt 20 000 bostäder. Vi erbjuder även ett bekvämt och bekymmersfritt boende med hög grad av service. Dessutom bidrar vårt arbete och olika satsningar till Göteborgs Stads utveckling. Vi söker därför dig som tycker om vårt uppdrag och vår vision; Vi skapar morgondagens hem - tryggt, trivsamt och klimatvänligt, tillsammans med göteborgarna.
Familjebostäder är en del av Framtidenkoncernen som ägs av Göteborgs Stad. Läs mer på www.familjebostader.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Familjebostäder i Göteborg AB
412 54 GÖTEBORG
Jonas Lindal, Ombyggnadschef jonas.lindal@familjebostader.se
