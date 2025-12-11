Byggprojektledare till Chalmersfastigheter, Göteborg
2025-12-11
Chalmersfastigheter AB är Chalmers Högskolas egna fastighetsbolag och består i dagsläget av 36 medarbetare. Vår primära uppgift är att försörja Chalmers med både egenägda lokaler och genom att hyra in fastigheter och lokaler från andra fastighetsägare till Chalmers verksamhet men vi är även en viktig del i att förverkliga Chalmers vision om en hållbar framtid genom utvecklingen av campus. Chalmers verksamhet är samlad i campus Johanneberg och nod Lindholmen samt verksamhet vid Onsala Rymdobservatorium på Råö. Med ett genomtänkt campus och noder vill vi skapa bästa förutsättningar för utbildning, forskning och samverkan som kommer alla till nytta.
Vår vision är att skapa hållbara och attraktiva campus i världsklass. På detta sätt bidrar vi till att Chalmers får så bra förutsättningar som möjligt för att uppnå sitt mål - att vara ett internationellt ledande tekniskt universitet!
Rollen
Som byggprojektledare kommer du att:
Ansvara för att projekten levererar med avseende på tid, kostnad och kvalitet
Ansvara för avrop/upphandling av (konsult)- och entreprenaduppdrag
Ansvara för att myndighetskrav och lagstiftning efterlevs
Ansvara för samordning inom projekten med interna och externa intressenter
Inom Chalmersfastigheter driver vi alla typer av projekt, allt från löpande om- och tillbyggnadsprojekt där till exempel lokaler ska skifta användningsområden till att vi driver projekt inom nyproduktion. Du kommer in i ett erfaret team med hög kompetens och god stämning, där du även ges möjlighet till en generös inskolning i bolaget. Teamet består idag av fyra projektledare som kompletterar varandra med olika erfarenheter. Avdelningen leds av vår projektchef Gabriell Asmar.
Vem vi söker
Vi söker dig med erfarenhet av projekt och ombyggnation, exempelvis som projektledare, förvaltare, tekniker, arbetsledare eller entreprenör. Du är trygg i att hitta lösningar på plats, samordna flera aktörer och ta snabba beslut när förutsättningarna ändras. Kanske har du en bakgrund som hantverkare och gått vidare till mer ansvar - eller så har du många års erfarenhet och vill trivs i en roll med lite mindre projekt och med stor frihet.
Det viktigaste i rollen är att du har god förståelse för byggnader och installationer och trivs nära produktionen och i dialog med verksamheten. Du är engagerad, handlingskraftig och en hjälpsam lagspelare. Du är också prestigelös, praktiskt lagd och lösningsorienterad och ha förmågan att omvandla behov till tekniska lösningar i komplexa miljöer. Om du har erfarenhet från liknande tekniktunga miljöer är det värdefullt. Du behöver även behärska engelska i tal och skrift.
Vad erbjuder vi dig
Chalmersfastigheter är mer än ett fastighetsbolag - vi är en möjliggörare för forskning, utbildning och innovation. Hos oss arbetar du mitt i hjärtat av en av Nordens mest avancerade campusmiljöer, där utvecklingstakten är hög och standardlösningarna få.
Bolaget växer och har nyligen fått ett utökat uppdrag från Chalmers, vilket innebär att fler projekt och nya roller växer fram inom organisationen. Vi erbjuder en unik teknisk projektledarroll i forskningsnära miljö, möjlighet att påverka hur avancerade labb- och fastighetslösningar utformas, en arbetsplats med stort samhällsvärde och högt teknikinnehåll.
Din ansökan
Låter detta som ett jobb för dig? Varmt välkommen med din ansökan! I denna rekrytering samarbetar vi med Jerrie. Vid frågor kontakta rekryteringskonsult Helena Bruman på 0735-40 52 62. Du ansöker med bifogat CV på jerrie.se. Vi kommer att påbörja urval och intervjuer under vecka 2, så det finns gott om tid att söka. Annonsen ligger ute tills rollen är tillsatt.
Läs mer om Jerries rekryteringsprocess här.
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
