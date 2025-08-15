Byggprojektledare till byggprojekt, Region Östergötland
2025-08-15
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Byggprojekt är ett verksamhetsområde som tillhör Regionfastigheter i Region Östergötland som planerar och genomför byggprojekt runt om i länet.
I vår organisation finns projektchefer, projektledare, projekteringsledare, byggledare, funktionsplanerare, verksamhetsutvecklare och ett antal stödfunktioner kopplat till ekonomi, kvalitet med mera. Utöver våra anställda har vi ett antal inhyrda projektledare som hjälper oss att driva projekt.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Vi har under flera år genomfört stora och små byggprojekt runt om i länet men vi har fortfarande stora utmaningar framför oss när det gäller att säkerställa en hög kvalité och robusthet i våra fastigheter. Lokalerna behöver vara energieffektiva och säkrade för långsiktig förvaltning med låga driftskostnader samtidigt som de behöver vara flexibla och generella inför snabba verksamhetsförändringar. Projekten som består av både ny- och ombyggnationer omsätter i dagsläget totalt 1 000 mkr per år och förväntas ligga på den nivån ett antal år framöver. Projekten kan vara både i egenägda och inhyrda fastigheter och drivs i samverkansform i syfte att få ett mer kostnadseffektivt byggande med hög kvalitet och mer arbetstillfredsställelse hos samtliga inblandade. Regionfastigheter arbetar ständigt med utveckling av sin egen verksamhet där du förväntas bidra aktivt.
Dina arbetsuppgifter
I projektorganisationen finns det stora möjligheter att utvecklas i en öppen och tillåtande arbetsmiljö där du har stora möjligheter till individuell utveckling anpassad utifrån eget intresse och profil. Arbetet omfattar projektledning i byggprojekt. Projektledning omfattar till exempel att agera projektledare, byggledare, projekteringsledare eller upphandling och utvärdering av anbud beroende på vilken bakgrund den sökande har. Det finns även möjligheter att utveckla sig inom dessa områden.
Projekten drivs till stor del med projektörer och entreprenörer från upphandlade ramavtal vilket skapar stora möjligheter att bygga långvariga relationer och arbeta långsiktigt. Det är viktigt att verksamhetens och fastighetsägarens behov tas i beaktande i arbetet för ett totalt bästa resultat. Anställningsort är Linköping men hela länet utgör arbetsfält, behoven varierar över tid och projektledningsorganisationen är rörlig över länet. Detta medför en del resor inom länet och B körkort är därför ett krav.
Om dig
Du är utbildad byggnadsingenjör eller har yrkeserfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av arbete bygg-/installationsbranschen. Du har goda datakunskaper och har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Erfarenheter från LOU, upphandlingar och arbete med förfrågningsunderlag är meriterande. Även erfarenhet av sjukhusprojekt och andra tekniskt avancerade bygg- och installationsprojekt samt kunskaper inom utemiljöer och finplanering av mark är meriterande.
Som person klarar du av att fatta beslut och agera utifrån dem även om exempelvis informationen är begränsad. Du förstår och tillämpar affärsmässiga principer och kan där igenom maximera nyttan av investerade medel. Då arbetet sker tillsammans med båda kollegor och olika verksamheter inom vården är det viktigt att du tycker om att samarbeta och är bra på att lyssna och kommunicera.
Viktigt i detta arbete är att kunna ha ett brett perspektiv på frågor, att se sakers långsiktiga betydelse och konsekvenser samt att anpassa arbetet utifrån detta. Du gillar att leda andra och är bra på att skapa delaktighet och engagemang i de grupper du arbetar med för att nå uppsatta mål. Vid rekrytering kommer stort fokus att ligga på personliga egenskaper. '
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
