Byggprojektledare / Projektledare, bygg och anläggning
Enp Entreprenad AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-09-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Enp Entreprenad AB i Stockholm
Vi söker en Byggprojektledare / Projektledare som kommer att ansvara för planering, samordning och uppföljning av bygg- och anläggningsprojekt. Tjänsten innebär att leda projekt från start till slut och säkerställa att samtliga moment genomförs enligt tidsplan, budget och kvalitetskrav.Publiceringsdatum2025-09-10Dina arbetsuppgifter
Planering, ledning och uppföljning av bygg- och anläggningsprojekt
Koordinering av interna resurser, leverantörer och underentreprenörer
Säkerställande av att gällande lagar, regler och arbetsmiljökrav följs
Teknisk dokumentation och rapportering
Direkt kontakt med kunder och andra projektintressenter
Eftergymnasial utbildning inom Automatiserade system, byggteknik, projektledning eller motsvarande
God förståelse för tekniska system och projektstyrning
Meriterande med erfarenhet av bygg- eller anläggningsprojekt
Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och resultatorienterat
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: info@bergvarmeistockholm.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bygg projektledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enp Entreprenad AB
(org.nr 559169-1042) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Armand Hajdaraj info@bergvarmeistockholm.se Jobbnummer
9503030