Byggprojektledare / Projektledare, bygg och anläggning

Enp Entreprenad AB / Byggjobb / Stockholm
2025-09-10


Vi söker en Byggprojektledare / Projektledare som kommer att ansvara för planering, samordning och uppföljning av bygg- och anläggningsprojekt. Tjänsten innebär att leda projekt från start till slut och säkerställa att samtliga moment genomförs enligt tidsplan, budget och kvalitetskrav.

2025-09-10

Dina arbetsuppgifter
Planering, ledning och uppföljning av bygg- och anläggningsprojekt

Koordinering av interna resurser, leverantörer och underentreprenörer

Säkerställande av att gällande lagar, regler och arbetsmiljökrav följs

Teknisk dokumentation och rapportering

Direkt kontakt med kunder och andra projektintressenter
Eftergymnasial utbildning inom Automatiserade system, byggteknik, projektledning eller motsvarande

God förståelse för tekniska system och projektstyrning

Meriterande med erfarenhet av bygg- eller anläggningsprojekt

Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och resultatorienterat

Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: info@bergvarmeistockholm.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bygg projektledare".

Detta är ett heltidsjobb.

Enp Entreprenad AB (org.nr 559169-1042)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Armand Hajdaraj
info@bergvarmeistockholm.se

9503030

