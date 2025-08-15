Byggprojektledare anläggningsprojekt till Nacka kommun
Needo Recruitment West AB / Byggjobb / Nacka Visa alla byggjobb i Nacka
2025-08-15
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Needo Recruitment West AB i Nacka
, Karlskoga
, Karlstad
, Örebro
, Köping
eller i hela Sverige
Är du en erfaren projektledare med ett genuint intresse för stadsbyggnad och samhälle? Ligger din tyngd inom anläggningsprojekt och är du redo för ett större ansvar? Då kan rollen som Byggprojektledare vara något för dig!
Om Nacka kommun
Nacka är en attraktiv och växande kommun i östra Storstockholm med närhet till både stad och natur. Kommunen har drygt 110 000 invånare och präglas av en stark utvecklingsanda, hög livskvalitet och ett rikt kulturliv. Som arbetsgivare strävar Nacka efter att vara en modern, innovativ och serviceinriktad organisation där medarbetare får möjlighet att växa och göra verklig skillnad för invånarna.
Om tjänsten som Byggprojektledare
Första projektet som du tar dig ann är ett stort anläggningsprojekt i Nacka kommun i stadsmiljö. Projektet drivs och samordnas med omkringliggande exploatörers projekt samt även Tunnelbanans utbyggnad. Arbetet kräver även stor samverkan med ledningsägare och Trafikförvaltningen.
Som projektansvarig Byggprojektledare följer du projektets alla skeden från planering, projektering, produktion, genomförande och överlämning till förvaltning. Ditt ansvar är att projekten byggs till rätt kvalitet och med rätt programkrav. Du leder och styr i byggprocessens alla skeden, samarbetar med konsulter och entreprenörer, upprättar projektbudget, ansvarar för arbetsmiljö och kvalitet samt ansvarar för att utveckla en gemensam projektkultur i dina projekt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:Ansvara för projektens alla skeden från planering, projektering, produktion, genomförande och överlämning till förvaltning.
Säkerställa kvalitét och krav, projektbudget, arbetsmiljö.
Långsiktigt arbeta för att utveckla en gemensam projektkultur i dina projekt.
Om dig
För att lyckas i rollen som Byggprojektledare ser vi att du har en lång karriär inom anläggningsprojekt där minst ett av dina projekt har varit av större skala. Troligtvis har du en högskoleutbildning inom bygg- och anläggning alternativt motsvarande kompetens genom erfarenhet. Du är trygg i projektledningens alla skeden så som planering, projektering, produktion och genomförande. Du har goda kunskaper inom arbetsmiljö, upphandling, entreprenadjuridik och branschens regelverk, till exempel AMA. Du har goda kunskaper i ekonomiuppföljning och prognosarbete och är en van användare av Officepaketet. Du behärskar både svenska och engelska flytande i tal och skrift och känner dig trygg i att presentera för olika intressenter. Har du erfarenhet från samverkansentreprenader och/eller statligt/kommunalt arbete är detta meriterande.
Som person ser vi att du är trygg i din roll och en naturlig kommunikatör. Du är driven och engagerad i ditt arbete och trivs i en omväxlande miljö där din förmåga att prioritera, strukturera ditt arbete blir av vikt. Du besitter en noggrannhet för detaljer samtidigt som du har förmågan att lyfta blicken och se helheten.
Viktigt för tjänsten är:Lång karriär inom anläggningsprojekt där minst ett av dem har varit i större skala.
Högskoleutbildning inom bygg- och anläggning alternativt motsvarande kompetens genom erfarenhet.
Behärskar projektledningens alla skeden så som planering, projektering, produktion och genomförande.
Goda kunskaper inom arbetsmiljö, upphandling, entreprenadjuridik och branschens regelverk.
Goda kunskaper inom ekonomiuppföljning och prognosarbete.
Van användare av Officepaketet.
Behärskar både svenska och engelska flytande i tal och skrift.
Meriterande för tjänsten är:Erfarenhet av samverkansentreprenader.
Erfarenhet från statligt eller kommunalt arbete.
Nacka kommuns erbjudande
Nacka kommun erbjuder en arbetsplats som bidrar till hållbar utveckling med klimat- och hälsosmarta val. Hos dem får du arbeta mot tydliga och utmanande mål och samtidigt bidra till samhällsnyttan i en kommun i ständig utveckling och en kommun som satsar på att vara bäst på att vara kommun. Publiceringsdatum2025-08-15Övrig information
Start: Enligt överenskommelse.Omfattning: 100%, heltid.Placering: Nacka, Stockholm (Hybrid).Lön: Enligt överenskommelse.
Låter rollen som Byggprojektledare till Nacka kommun intressant? Vi genomför ett löpande urval så vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Vi på Needo ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Needo Recruitment West AB
(org.nr 559218-3940) Arbetsplats
Nacka kommun Kontakt
Philip Ackeborn philip@needo.se Jobbnummer
9459938