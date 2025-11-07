Byggproduktionsledare med driv? Vi söker dig!
2025-11-07
Byggproduktionsledare med driv? Vi söker dig!Rollen som ByggproduktionsledareSom Byggproduktionsledare hos Noccon har du en viktig roll i produktionen. Du ansvarar för styrning och samordning av en eller flera underentreprenader eller byggdelar på arbetsplatsen, med fokus på att skapa ordning, framdrift och kvalitet i varje moment.Du arbetar nära produktionschefen och fungerar som en nyckelperson i projektets dagliga arbete - från planering till uppföljning.Exempel på arbetsuppgifter:*Planera och bereda produktionsarbeten tillsammans med produktionschef*Samordna underentreprenörer och säkerställa att arbetet utförs enligt uppsatta mål för teknik, funktion, tid, kvalitet, miljö och ekonomi*Följa upp tidsplaner, ekonomi och rapportera till produktionschef*Dokumentera och rapportera avvikelser samt delta i skyddsronder*Sköta logistik, protokollskrivning och ritningshantering*Bidra till en säker, strukturerad och trivsam arbetsplatsDu utgår från projektet du tillhör och arbetar huvudsakligen på plats i byggproduktionen - nära både kollegor och entreprenörer.Vem vi sökerVi söker dig som har några års erfarenhet som arbetsledare inom bygg- eller installationsbranschen, gärna med inriktning mot totalentreprenader. Du har arbetat tätt ihop med platschef och känner dig trygg i att driva delar av ett byggprojekt framåt.Du har:*Cirka 3 års erfarenhet som arbetsledare, gärna inom totalentreprenad eller installationen*Goda kunskaper i svenska och engelska*Vana vid att arbeta i projekt och med digitala verktyg (t.ex. Excel)Det är meriterande om du också har:*Relevant eftergymnasial utbildning inom bygg*Kunskap i Wikells, Dalux eller liknande system*Körkort B och tillgång till bilOm Noccon ABNoccon AB är ett entreprenadföretag inom bygg- och fastighetsbranschen med hjärtat i Mälardalen. Sedan starten 2011 har de byggt bostäder, kontor och samhällsviktiga lokaler - alltid med kvalitet, miljö och samarbete i fokus. De arbetar med både total- och utförandeentreprenader inom privat och offentlig sektor, och har lång erfarenhet av partneringprojekt där de bidrar med produktionserfarenhet redan i tidiga skeden.Vårt huvudkontor ligger i Årsta, Stockholm, och de är idag ett team på 31 medarbetare fördelade på tre grupper. De har en låg personalomsättning, ett öppet klimat och ett starkt samarbete mellan grupperna.Om FramtidenVi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.För denna tjänst kommer du bli anställd direkt hos Noccon AB.ÖvrigtPlaceringsort: StockholmOmfattning: HeltidProcess: Intervju via Framtiden Referenstagning Intervju hos Noccon BeslutVill du vara med och bygga framtidens boenden och samhällsfastigheter?Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande! Ersättning
