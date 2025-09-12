Byggnadssnickare för tillbyggnader av villor
2025-09-12
Vi söker en byggnadssnickare för våra tillbyggnader av villor.
Du gillar att jobba i det lite mindre företaget med snabba beslutsvägar och mycket eget ansvar. Du kommer vara en del av ett team så det är viktigt att du är lyhörd, proaktiv och smidig i umgänget med andra. Dessutom ska du ha lätt för att samarbeta med andra yrkesgrupper, främst målare, elektriker och rörmokare.
Vi söker en person som
har relevant snickarutbildning
har arbetat som snickare i många år
har erfarenhet från trästommar, gärna villor eller liknande
har lätt att planera och organisera sitt arbete
Duktig på att coacha andra
är service- och kvalitetsorienterad, samt noggrann
tycker om att arbeta i en verksamhet med högt i tak och högt tempo
talar svenska eller engelska
har körkort
I rollen som byggnadssnickare arbetar du med byggnadssnickerier främst av att resa stommar, tillbyggnader samt att göra olika anpassningar av hus. Det kan även bestå i att renovera tak och ytterväggar. Majoriteten av arbetet sker utomhus.
Framtiden
QICON har satt upp mål och strategier som vi kallar Agenda 2027. Strategierna innebär betydande förändringar i sättet att presentera, sälja och genomföra byggtjänster åt privatpersoner. Potentialen i detta är stor och utvecklingsmöjligheterna är trevliga för rätt person.
Lön och förmåner
Fast lön
5 veckor semester
ATK, allmän tidskortning och helglön
Servicebil
Friskvårdsbidrag
Vi avser att tillsätta denna tjänst med start i slutet av augusti.
