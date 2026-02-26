Byggnadsplåtslagare till Nybe Plåt AB i Vislanda
2026-02-26
Gillar du att arbeta fritt, ta eget ansvar och vara med i hela processen - från kundkontakt till färdigt arbete och fakturering?
Då vi fortsätter att expandera söker vi nu byggnadsplåtslagare för omgående anställning.
Hos Nybe Plåt i Vislanda blir du en del av en liten och familjär plåtverksamhet, med gott rykte. Vi har en helt ny egen verkstad, alltid gott om jobb och stor variation i uppdragen.
OM ROLLEN
Som byggnadsplåtslagare ansvarar du för hela processen från kundkontakten till utfört arbete, tidrapportering och fakturering. Du kommer bland annat att jobba med:
• Byggnadsplåtslageri
• Ventilationspån/stofthantering
• Smide
• Legotillverkning
• Hallbyggnationer
• Kantpressning
• Speciallösningar inom industrin
• Tigsvetsning i aluminium och rostfritt
• Service
VEM ÄR DU?
För att lyckas hos oss så behöver du ha erfarenhet av byggnadsplåtslageri, i övrigt är
B-körkort ett krav och att man talar svenska obehindrat.
VAD VI ERBJUDER
Vad vi på Nybe Plåt erbjuder våra anställda:
• Individuell lönesättning och förmånlig löneutveckling.
• Friskvårdsbidrag
• Tillgång till egen servicebil
Tjänsten är på heltid, arbetstiden är måndag-fredag mellan kl 07-16 med möjlighet till flex.
Vi har kollektivavtal.
Placeringsort: Vislanda.
Rekryteringen sker löpande.
Låter detta som en tjänst för dig? Välkommen med din ansökan!
För mer information kontakta Joakim Svensson på Nybe Plåt, jocke@nybeplat.se
eller på 070-303 46 03
OM NYBE PLÅT AB
Nybeplåt AB grundades i september 2016 och drivs av Joakim Svensson och Mathias Bengtsson.
De förvärvade då före detta Vislanda plåtslageri och har nu mera sin nybyggda verkstad på Olvägen 18 i Vislanda.
Vårt goda samarbete med våra leverantörer gör att vi kan hålla snabba leveranser och bra kvalitet på våra produkter. Vi finns till för så väl företagare som privatpersoner.
