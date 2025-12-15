Byggnadsplåtslagare med yrkesstolthet och driv sökes till Lundby Plåt
Byggnadsplåtslagare med yrkesstolthet och driv sökes till Lundby Plåt
Lundby Plåt är ett företag med 10 plåtslagare som servar företag och privatpersoner i stor-Göteborg med plåtarbeten.
Vi gör mycket ROT-arbeten, service- och underhållsarbeten och läckagesökning.
För oss är det viktigt att du har lätt för att samarbeta, är självgående och alltid ger våra kunder ett trevligt bemötande.
Lundby Plåt är idag en del av Göfast Gruppen.
Är du en självgående byggnadsplåtslagare som trivs med ansvar, variation och att se konkreta resultat av ditt arbete? Då kan du vara den vi söker!Om tjänsten
Vi söker en byggnadsplåtslagare som är lösningsorienterad, trygg i sin yrkesroll och inte rädd för att ta egna beslut när situationen kräver det. Hos oss får du arbeta både självständigt och i team, med stor frihet under ansvar.
Arbetet är varierande och omfattar både servicejobb och entreprenadarbeten. Du kommer bland annat att arbeta med:
Servicearbeten som skorstenar, vindskivor, hängrännor och mindre taktäckningar.
Entreprenadarbeten såsom taktäckningar, väggtäckningar samt fönster- och dörrinfattningar i större omfattning.
Egen planering och problemlösning ute på plats, i nära samarbete med kollegor och arbetsledning
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet som byggnadsplåtslagare.
Är noggrann, kvalitetsmedveten och initiativrik.
Trivs med att jobba både självständigt och i team.
Har ett öga för detaljer och en genuin yrkesstolthet.
Har B-körkort (meriterande men inget krav om du kan lösa transport på annat sätt).
Erfarenhet av både servicearbeten och större entreprenader är meriterande, men viktigast är att du är praktiskt lagd, ansvarstagande och har en positiv inställning till att lösa utmaningar som kan uppstå i vardagen.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett engagerat gäng där vi värdesätter hantverksskicklighet, ansvar och trivsel. Vi erbjuder:
Trygga anställningsvillkor och marknadsmässig lön.
Goda utvecklingsmöjligheter för den som vill växa i rollen.
En arbetsmiljö där vi hjälps åt, har roligt på jobbet och där kvalitet alltid går först.
Vill du bli en del av Lundby plåts lag?
I denna rekrytering samarbetar Lundby Plåt med Sibe Construction. Skicka din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande!
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Jimmy Eriksson på Sibe Construction på 0706-691988 så besvarar jag era frågor!
