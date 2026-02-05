Byggnadskonstruktör till Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm AB
2026-02-05
Vill du arbeta med byggnadskonstruktion i en unik miljö där historiska byggnader möter modern teknik?
Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm AB är ett bolag inom Svenska kyrkan. KFS är först inom Svenska kyrkan att erbjuda konsulttjänster inom fastighetssektorn till lokala enheter som församlingar och pastorat. Vi har också andra kunder som exempelvis Statens Fastighetsverk och Stockholms Stad. Vår målsättning är att leverera heltäckande fastighetsförvaltning- och projektledarkompetens åt våra kunder, så att kulturarvet bevaras och övriga fastigheter nyttjas så ändamålsenligt som möjligt. Vi har en projektavdelning med både projektledare, byggande arkitekter och konstruktörer som arbetar tillsammans. Idag har vi kontor i Stockholm och Växjö och kommer även att etablera oss i Skåne.
KFS bedriver verksamhet över stora delar av landet, men med tyngdpunkt i Stockholms- och Uppsala stift. Idag genomför vi bland annat uppdrag åt ca 30 församlingar i Stockholms- och Uppsala stift. Beståndet består såväl av kyrkor med kulturhistoriskt värde som moderna församlingshus och bostäder. Svenska kyrkan äger ca 25 000 byggnader och är därmed en av landets största fastighetsägare.
Om rollen
Som byggnadskonstruktör hos oss får du en nyckelroll i arbetet med att analysera, beräkna och ta fram konstruktionslösningar för befintliga byggnader, ofta med högt kulturhistoriskt värde. Du blir en del av projektledargruppen och kommer att samarbeta med kollegor inom både konstruktion, arkitektur och byggprojektledning. Du kommer att arbeta nära en uppdragsledande konstruktör i Växjö, som har specialistkunskaper inom historiska byggnader, samt ytterligare en konstruktörskollega på Stockholmskontoret. Din roll blir att bidra med din konstruktörskompetens och erfarenhet från arbete med befintliga byggnader, gärna av äldre årgång.
Du får uppdragsansvar samt hjälper den projektledande konstruktören med beräkningar, ritningar och utredningar samt bistår övriga kollegor på kontoret i konstruktionsfrågor. En del i jobbet är också att samordna konstruktörsarbetet på Stockholmskontoret. Resor förekommer några gånger i månaden, främst i Stockholm och Gävletrakten, men även någon gång till andra orter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Utföra konstruktionsberäkningar och ta fram ritningar för byggprojekt.
Anpassa och utveckla konstruktionslösningar vid ombyggnadsprojekt.
Utreda och analysera problem i befintliga konstruktioner, exempelvis sprickbildningar, rötskador eller deformationer.
Föreslå och projektera åtgärder samt följa upp genomförandet.
Bidra med konstruktörskompetens till hela organisationen.
Samordna/arbetsleda konstruktörsarbetet på Stockholmskontoret
Vem är du?
Vi söker en byggkonstruktör som förenar teknisk skärpa och erfarenhet med en genuin passion för kulturhistoriska byggnader och dess långsiktiga bevarande. Du har en skarp analytisk förmåga och arbetar metodiskt, med en känsla för detaljer. Din noggrannhet och lösningsorienterade inställning gör att du tar dig an tekniska utmaningar med både precision och kreativitet. Samtidigt är du en lagspelare som trivs i en samverkande miljö, där du bidrar med din expertis och stöttar både kollegor och externa samarbetspartners.
Vi ser gärna att du har:
Civilingenjörsexamen inom byggteknik, alternativt examen som byggnadsingenjör
Flerårig erfarenhet som byggkonstruktör med fokus på befintliga byggnader
Erfarenhet av beräkningar och konstruktionsritningar för befintliga byggnader samt nybyggnation
Vana att arbeta i CAD-miljö och hantera 3D-modellering
B-körkort, då resor förekommer inom tjänsten
God svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du också har:
Erfarenhet av uppdragsansvar och projekteringsledning i projekt
Erfarenhet arbetsledning av andra konstruktörer
Kunskap om hela byggprocessen
Kunskap och förståelse om kulturhistoriska byggnader och traditionell byggnadskonstruktion, t.ex. murverk och timmerkonstruktioner
Kunskap inom geoteknik och fuktmekanik
Erfarenhet av 3D samordning av modellfiler och att samordna installationer i 3D modeller
Erfarenhet av kundkontakt och samarbete med beställare och entreprenörer.
Är du intresserad?
Skicka din ansökan så snart som möjligt! Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsterna så fort vi hittat rätt person. För att hantera dina uppgifter enligt GDPR tar vi inte emot ansökningar via e-post.
I denna rekrytering samarbetar KFS AB med Isaksson Rekrytering & Bemanning. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Annika Loberg via 073- 048 85 50.
