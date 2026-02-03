Byggnadsinspektör (vikariat) till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
2026-02-03
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Vill du vara med och forma morgondagens Karlskrona? Nu har du chansen att kliva in i rollen som vikarierande byggnadsinspektör i vår världsarvsstad präglad av hav, skärgård och ett rikt kulturarv - men också av framtidstro och nytänkande!
Karlskrona är en stad där vi vårdar historien men också satsar framåt. Med sikte på 2030 bygger vi vidare på fem centrala områden: attraktiv livsmiljö, snabba kommunikationer, utbildning, upplevelser och ett växande näringsliv. Hos oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får du vara med i ett team som driver utvecklingen mot ett hållbart, inspirerande och växande Karlskrona.
Vi tror att framgång föds ur kreativitet, attityd, leverans, ansvar och samverkan - våra ledord, MÖTE, genomsyrar allt vi gör. Förvaltningen består av engagerade kollegor inom miljö, plan, bygglov och administration - tillsammans strävar vi efter att göra skillnad för såväl dagens som framtidens Karlskronabor.
Vår bygglovsavdelning behöver nu förstärkning under ett 1 år på grund av föräldraledighet. Vi söker en driven byggnadsinspektör som vill vara med på vår spännande resa. Här blir du en viktig del av ett tajt team med bygglovsarkitekter, byggnadsinspektörer, naturvårdshandläggare och administratör. Vi söker dig som värdesätter samarbete, men också gillar frihet under ansvar och vill ta en aktiv roll i att skapa framtidens Karlskrona.Publiceringsdatum2026-02-03Arbetsuppgifter
Som byggnadsinspektör är dina arbetsuppgifter att:
* handlägga ärenden enligt Plan- och bygglagen (PBL)
* granska tekniska handlingar (konstruktionsritningar, kontrollplaner med mera)
* kalla till och leda tekniska samråd
* besluta om startbesked och slutbesked
* genomföra arbetsplatsbesök och tillsyn under byggtiden
* säkerställa att byggnationer följer lagar, regler och beslut
* utöva tillsyn vid olovligt byggande (svartbyggen)
* ge rådgivning och service till byggherrar, entreprenörer och allmänhet
* samarbeta med bygglovshandläggare, planarkitekter, miljöinspektörer med flera
* dokumentera beslut, kontroller och bedömningarKvalifikationer
För rollen har vi som krav att du:
* Har examen från högskola/universitet som byggnadsingenjör eller liknande
* Har god kännedom om plan- och bygglagen
* Har B-körkort
Det är meriterande om du:
* Har erfarenhet som byggnadsinspektör
Det är också viktigt att du:
* Är strukturerad, självgående och klarar att prioritera och hålla deadlines även när tempot är högt
* Gillar att skapa och vårda relationer, både internt och externt, och sätter kundens behov i centrum
* Har god kommunikativ förmåga på svenska, både i tal och skrift
* Är nyfiken på digitalisering och vill använda nya verktyg i det dagliga arbetet
* Tycker att det är roligt att arbeta tillsammans med andra, bidra till en positiv laganda och utveckla teamet vidare!
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302829". Omfattning
