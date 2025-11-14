Byggnadsinspektör (handläggare inom hela bygglovsprocessen)
Vill du vara med och forma framtidens Borås - en stad i stark utveckling där samhällsbyggandet står i centrum?
Borås Stad befinner sig i ett expansivt skede med flera spännande utvecklingsprojekt inom samhällsbyggnadsprocessen där Samhällsbyggnadsförvaltningen har en central roll.
Förvaltningen består idag av cirka 115 medarbetare och bedriver verksamhet inom områdena bygglov, detaljplanering, mätning, kartproduktion, strategisk samhällsplanering, mark- och exploatering samt miljö- och klimatfrågor. På förvaltningen finns även två stödfunktioner, ekonomifunktionen och HR-funktionen. Med mer än 114 000 invånare är Borås landets trettonde största kommun och är stor nog för ett brett utbud av nöjen, kultur och service. Samtidigt finns allt inom bekvämt avstånd. Det goda läget och med högskolan i city gör staden attraktiv för såväl boende som näringsliv. Med väl utvecklad kollektivtrafik vävs Borås samman med Göteborg och Jönköping till en arbetsmarknadsregion. Mycket positivt har hänt i Borås utveckling med många stora utmaningar återstår som Samhällsbyggnadsförvaltningen har en viktig uppgift att medverka i.
Som byggnadsinspektör kommer du att tillhöra Samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovsenhet. Bygglovsenheten består idag av 12 medarbetare fördelat på bygglovsarkitekter och byggnadsinspektörer.
Pågående förändringar av bland annat Plan- och bygglagen förändrar delvis kommunernas roll i samhällsbyggnadsprocessen, vilket ställer högre krav på flexibilitet samt kunskap inom hela bygglovsprocessen varför arbete med samtliga delar inom bygglovsprocessen kommer att ingå i tjänsten tillsammans med hantering av strandskydd enligt Miljöbalken.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som byggnadsinspektör kommer du arbeta med hela bygglovsprocessen. I uppdraget ingår att på delegation fatta beslut om bygglov, ge service till allmänheten i form av råd och upplysningar, samt föredra ärenden inför Samhällsbyggnadsnämnden. Du förväntas även hantera efterföljande teknisk prövning i lov- och anmälningsärenden vilket innefattar att hålla tekniska samråd, genomföra arbetsplatsbesök och utfärdande av start- och slutbesked. Tjänster innefattar även arbete med tillsyn enligt Plan- och bygglagen.
I tjänsten ingår även handläggning av dispenser från strandskyddet samt tillhörande tillsyn enligt Miljöbalken. Tidigare erfarenhet av myndighetsutövning enligt Miljöbalken är meriterande.
Vi söker dig med akademisk examen inom arkitektur, byggnadsteknik eller annan jämförbar utbildning, exempelvis YH-examen. Du har goda kunskaper i Plan- och bygglagen (PBL), Plan- och byggförordningen (PBF) samt Boverkets byggregler. Tidigare erfarenhet från kommunal myndighetsutövning inom PBL och Miljöbalken är meriterande.
Som person är du initiativrik, flexibel och ansvarstagande och har lätt för att kommunicera i tal och skrift på svenska. Du är serviceinriktad och ger allmänheten ett gott bemötande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
