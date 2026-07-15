Byggnadsinspektör/bygglovshandläggare
Ragunda kommun, Bygg och Miljö / Byggjobb / Ragunda Visa alla byggjobb i Ragunda
2026-07-15
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Tycker du också om närhet och gemenskap? Som när man tilltalar varandra med förnamn, och när alla använder samma fikarum och kaffekoppar. Och tycker du också om trygghet och frihet? Som när man är sedd och bekräftad, men har så högt i tak så att man kan prova sina vingar ibland. Det gör vi.
Hitta hem till oss som Byggnadsinspektör/bygglovshandläggare med placeringsort i Hammarstrand!
Placering på Bygg- och miljökontoret som ansvarar för bygg- och planfrågor, kartor, trafiksäkerhet, bostadsanpassning, miljö- och hälsoskyddsfrågor samt livsmedelskontroll. För oss är det viktigt att våra medarbetare har förutsättningar att bidra och utvecklas.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Går du i gång på plan- och bygglagen? Blir du glad så fort du hör talas om ett bygglov eller en strandskyddsdispens? Vill du vara med och bidra till kommunens goda hantering av tillsyn enligt plan- och bygglagen? Är du kanske nyutexaminerad ingenjör?
Då är det här tjänsten något för dig!
En av våra medarbetare ska vara föräldraledig och därför söker vi en vikarierande byggnadsinspektör/bygglovshandläggare.
Arbetsuppgifterna består i första hand av handläggning av bygglov och bygganmälan. Tillsyn enligt plan- och bygglagen, strandskydds dispenser och tillsyn enligt miljöbalken ingår som en del av arbetsuppgifterna.
Inom avdelningen arbetar idag två byggnadsinspektörer, fyra miljö- och hälsoskyddsinspektörer, en GIS-ingenjör, en administratör och en chef.
Distansarbete kan erbjudas i viss mån efter inlärningsperiod.Kvalifikationer
Vi söker dig som har 3-årig ingenjörsutbildning 180hp med bygginriktning eller annan likvärdig utbildning.
Arbetet kräver att du har bilkörkort, B-behörighet.
Som person är du kommunikativ, lyhörd och tydlig. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och inneha goda kunskaper i engelska. Du är medveten om vikten av att kunna ge god service.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, din samarbetsförmåga och din förmåga att skapa förtroende genom ett sakligt och empatiskt bemötande.
För att du ska trivas hos oss känner du engagemang inför arbetsuppgifterna och har en vilja att utveckla dig själv och dina arbetsuppgifter.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tillträde 1 oktober eller enligt överenskommelse., upphör: 2028-09-03 .
Hitta hem till oss!
Att hitta hem till sig själv är väl det vi alla vill. Men vad ingår i känslan hem? Närhet till jobbet? Känslan av att göra skillnad? Skidspåret runt knuten? Kanske har ditt hem faktiskt bytt plats. Kanske ligger det någon annanstans. Kanske hittar du det här i Ragunda kommun!
Ragunda kommun ligger i östra Jämtland, och gränsar mot bland andra Sollefteå, Sundsvalls och Östersunds kommuner. Vi är drygt 5000 invånare fördelade på ett 40-tal byar, samt de tre tätorterna Bispgården, Hammarstrand och Stugun som alla ligger längs Indalsälven. I öster ligger bebyggelsen koncentrerad till älvdalen, medan den västra delen även bjuder ett skogsland som genomströmmas av den Natura 2000-klassade Ammerån.
Nyfiken på Ragunda? https://ragundadalen.se/ragundadalen/hitta-hem.html
Nyfiken på jobb? https://www.ragunda.se/kommunochpolitik/jobbahososs.1235.html
Inför rekryteringsarbetet har Ragunda kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336228". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ragunda Kommun
(org.nr 212000-2452)
844 21 HAMMARSTRAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ragunda kommun, Bygg och Miljö Kontakt
Bygg och Miljöchef
Therese Lindeblad therese.lindeblad@ragunda.se +46696682130 Jobbnummer
10003719