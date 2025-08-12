Byggnadsinspektör/Bygglovshandläggare - tillsvidareanställning
Mora Kommun / Säkerhetsjobb / Mora Visa alla säkerhetsjobb i Mora
2025-08-12
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mora Kommun i Mora
, Orsa
, Älvdalen
eller i hela Sverige
Ansök idag. Kollegor imorgon.
Beskrivning och arbetsuppgifter
Mora Orsas bygglovsenhet är en väl sammansvetsad och självgående enhet.
Inom enheten har vi en inspektörsgrupp bestående av fem byggnadsinspektörer och en bygglovsarkitekt, i vilken du får möjlighet att bidra med din kompetens och erfarenhet. Utöver medarbetarna i denna grupp har vi även en inspektör med inriktning tillsyn samt två administratörer och en bygglovsstrateg. Enheten har även en handläggare av bostadsanpassningsbidrag på 100%.
Inom kort behöver vi ersätta en av våra byggnadsinspektörer samt ta höjd för en kommande föräldraledighet. Rollen som byggnadsinspektör/bygglovshandläggare är en tillsvidareanställning med uppdrag i två kommuner. Tjänsten innebär i första hand handläggning av bygglov, anmälningsärenden, förhandsbesked och strandskyddsdispenser. Beroende på upplägg kan tjänsten även komma att innefatta teknisk granskning, tekniska samråd, platsbesök och tillsyn. Gestaltningsfrågor, god service och rådgivning i möte med andra är en självklar del av rollen. Du kommer även att arbeta med enkelt avhjälpta hinder och teknisk rådgivning avseende bostadsanpassning.
I fokus för vår myndighetsutövning står alltid kommunernas medborgare, varför en översyn av enhetens arbetsprocesser pågår löpande. Vi söker därför en kollega med ett stort engagemang och intresse för utvecklings- och kvalitetsarbete. Handläggar-/inspektörsarbetet blir således en stimulerande utmaning för dig som vill vara med och skapa en främjande myndighetsutövning med sökanden i fokus.Publiceringsdatum2025-08-12Kvalifikationer
Erfarenheter
Vi söker i första hand en erfaren byggnadsinspektör/bygglovshandläggare. Men har du inte arbetat som detta kan du mycket väl ha andra erfarenheter som gör dig passande för tjänsten. Erfarenhet av handläggning utifrån lagstiftning och regelverk är således inget krav men starkt meriterande. Har du arbetat som byggnadsingenjör eller har annan erfarenhet från byggbranschen och är van att kommunicera och samarbeta med folk inom denna bransch ser vi det som en stor fördel. Oavsett erfarenhet kommer du att skolas in i din roll som byggnadsinspektör/handläggare för att över tid inarbeta nödvändiga rutiner och efterfrågad erfarenhet.
Kunskaper
Vi söker dig som har en byggnadsingenjörsutbildning eller motsvarande förvärvad kunskap, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara relevant. Dina läs- och språkkunskaper är mycket goda, du har inga problem med att hålla i möten, ta emot besökare, svara på frågor eller ta inkommande samtal. Har du kunskaper inom lagstiftning och regelverk såsom BBR, PBL och Miljöbalken är detta starkt meriterande. Datorvana är ett absolut krav. Vi ser det som en självklarhet att du behärskar officeprogrammen.
Tjänsten förutsätter att du arbetar på plats och kan göra en del kortare resor inom kommunerna, varför B-körkort är ett krav.Dina egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, du måste vara serviceinriktad, prestigelös, självgående och strukturerad. Du behöver även vara en god organisatör med förmåga att prioritera och samarbeta.
Ett positivt och professionellt förhållningssätt både inom organisationen och gentemot allmänheten är en förutsättning för tjänsten. Du är vänlig, ansvarstagande, kan skapa förtroende och har en stark känsla för service då du blir en viktig representant för Miljö- och byggnadsförvaltningen i Mora och Orsa kommuner.Kvalifikationer
Tjänsten kräver att du har körkort.
Bygglovsenheten
Med sina 11 medarbetare ansvarar bygglovsenheten för bl.a. förvaltningens bygglovshantering, rådgivning, tillsyn och bostadsanpassningsbidrag. Enhetens viktigaste uppdrag, oavsett arbetsuppgifter, är att alltid ge högsta möjliga service till våra kommuninvånare, vilket förutsätter ett gott samarbete inom enheten, mellan förvaltningens enheter samt med övriga kommunala förvaltningar.
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/mora-kommun-som-arbetsgivare.html
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: https://morakommun.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/154". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mora kommun
(org.nr 212000-2213) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mora Kommun Kontakt
Inger Svensson, koordinator 0250-26259 Jobbnummer
9455309