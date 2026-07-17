Byggnadsarbetare, ventilationmöntör och Svetsare
Kessab vent AB / VVS-jobb / Lund Visa alla vvs-jobb i Lund
2026-07-17
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Vi söker byggnadsarbetare, ventilationsmontörer och svetsare.
Vi är ett etablerat entreprenad- och installationsföretag i Malmö som utför projekt inom nybyggnation, renovering och installation åt både företag och privatpersoner. Hos oss får du korta beslutsvägar, ett prestigelöst arbetsklimat och kollegor som ställer upp för varandra.
Byggnadsarbetare / Snickare Du arbetar med nybyggnation, renovering och ombyggnad. Arbetsuppgifterna varierar från stomme och montage till inredningssnickeri, vilket ger dig en omväxlande vardag.
Ventilationsmontör Du monterar och installerar ventilationssystem i såväl nya som befintliga fastigheter. Erfarenhet av kanaldragning, aggregatmontage och injustering är meriterande.
Svetsare Du utför svetsarbeten i verkstad och ute på projekt. Vi ser gärna att du behärskar MIG/MAG och/eller TIG, och giltiga svetslicenser är meriterande.
Skicka din ansökan med CV till george@kessabstorkok.se
Märk gärna ansökan med vilken tjänst du söker. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: george@kessabstorkok.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kessab vent AB
(org.nr 559508-9649) Jobbnummer
10005202