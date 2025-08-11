Byggnadsarbetare vår nästa stjärna!
2025-08-11
Vi är ett familjeföretag som har byggt hus, gårdar renoverat badrum och fastigheter i mer än trettio år.
Vi söker dig som är självgående, har yrkesbevis, är svensktalande och gärna med några års erfarenhet. Naturligtvis har du en trevlig attityd till våra kunder och medarbetare.
Kan du både snickra och mura är det en stor fördel - en allkonstnär med andra ord.
Skriv gärna ett personligt brev och berätta lite om dig själv, vad du kan, vad du är duktig på, vilka mål som du har etc. Vi vill även gärna ha ett cv.
Vi ser gärna att du uppger löneanspråk och referenser samt när du kan börja. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
