Byggnadsarbetare sökes till Husgruppen Syd AB
Husgruppen syd AB / Byggjobb / Malmö
2025-08-31
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Publiceringsdatum2025-08-31
Husgruppen Syd AB är ett byggföretag baserat i Malmö. Vi arbetar med mur- och putsarbeten, fasadrenovering, takarbeten och grundläggning.Dina arbetsuppgifter
Murning av tegel och lättbetong
Putsarbeten och fogning
Betong- och grundarbeten
Renovering av fasader och andra byggrelaterade arbeten
Takarbeten Kvalifikationer
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet som byggnadsarbetare
Kunskap i murning, putsning och betong
Förmåga att arbeta självständigt och i team
B-körkort är meriterande
Svenska eller engelska på en kommunikativ nivå
Vi erbjuder:
Fast anställning eller projektanställning beroende på överenskommelse
Konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal
Möjlighet till utveckling och långsiktigt samarbete Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: kontakt@hgspro.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Husgruppen syd AB
(org.nr 559274-8924), http://www.hgspro.se
Barlastgatan 12 C (visa karta
)
216 45 LIMHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Administratör
Anastasia Hernes kontakt@hgspro.se Jobbnummer
9484029