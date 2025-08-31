Byggnadsarbetare sökes till Husgruppen Syd AB

Husgruppen syd AB / Byggjobb / Malmö
2025-08-31


Publiceringsdatum
2025-08-31

Om företaget
Husgruppen Syd AB är ett byggföretag baserat i Malmö. Vi arbetar med mur- och putsarbeten, fasadrenovering, takarbeten och grundläggning.

Dina arbetsuppgifter
Murning av tegel och lättbetong
Putsarbeten och fogning
Betong- och grundarbeten
Renovering av fasader och andra byggrelaterade arbeten
Takarbeten

Kvalifikationer
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet som byggnadsarbetare
Kunskap i murning, putsning och betong
Förmåga att arbeta självständigt och i team
B-körkort är meriterande
Svenska eller engelska på en kommunikativ nivå

Vi erbjuder:
Fast anställning eller projektanställning beroende på överenskommelse
Konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal
Möjlighet till utveckling och långsiktigt samarbete

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: kontakt@hgspro.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Husgruppen syd AB (org.nr 559274-8924), http://www.hgspro.se
Barlastgatan 12 C (visa karta)
216 45  LIMHAMN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Administratör
Anastasia Hernes
kontakt@hgspro.se

Jobbnummer
9484029

