Byggnadsarbetare med ansvarskänsla till BnB Bygg - Nyköping
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Erfaren byggnadsarbetare till BnB Bygg
Vill du arbeta i ett mindre byggföretag där kvalitet går före volym? Där du får frihet under ansvar, korta beslutsvägar och möjlighet att påverka både projekten och företagets utveckling?
BnB Bygg söker nu en erfaren byggnadsarbetare som vill vara med och fortsätta bygga ett företag där yrkesstolthet, ansvar och nöjda kunder står i centrum.
Om BnB Bygg
BnB Bygg är ett familjeägt företag som grundades 2021. Verksamheten erbjuder bygg- och snickeritjänster med höga kvalitetskrav och stort fokus på kundupplevelsen. Uppdragen varierar och omfattar bland annat kök, badrum, altaner, tak och andra bygg- och snickeriarbeten för privatpersoner och företag.
Företagets filosofi är enkel – ett arbete är inte färdigt förrän kunden är nöjd. Tack vare gott renommé och återkommande kunder fortsätter verksamheten att växa, och nu finns behov av ytterligare en skicklig byggnadsarbetare.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Som byggnadsarbetare hos BnB Bygg får du en varierad vardag där inget projekt är det andra likt. Du arbetar nära kunderna och har stort eget ansvar för både genomförande och kvalitet.
Arbetet utgår från Nyköping och projekten genomförs främst inom cirka 10 mils radie. Servicebil tillhandahålls.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Utföra varierade bygg- och snickeriarbeten inom både inne- och utemiljö
• Planera och driva egna arbetsuppgifter med fokus på kvalitet, effektivitet och kundnöjdhet
• Samarbeta med kollegor och bidra till ett strukturerat arbetssätt
• Ha löpande dialog med kunder ute på projekten
• Säkerställa att arbetet levereras enligt företagets kvalitetskrav
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet inom bygg- eller snickaryrket och känner dig trygg i att arbeta självständigt.
Du tar ansvar för ditt arbete, håller vad du lovar och är mån om att lämna efter dig ett resultat som du kan vara stolt över.
Som person är du:
• Självgående och ansvarstagande
• Noggrann och kvalitetsmedveten
• Lösningsorienterad och praktisk
• Trygg i kundkontakt
• Prestigelös och samarbetsvillig
• Rak, ärlig och pålitligKvalifikationer
• Minst 5 års dokumenterad erfarenhet inom bygg- eller snickaryrket
• B-körkort
• God svenska i tal och skrift
• Kan vid behov uppvisa utdrag ur belastningsregistret enligt vissa uppdragsgivares krav
Meriterande
• Relevant byggutbildning
• Utökat körkort
• Erfarenhet av flera olika typer av byggprojekt
Det här erbjuder BnB Bygg
• Tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning
• Arbetstid vardagar 07.00–16.00
• Lön enligt avtal
• Kollektivavtal via Byggnads
• Företagshälsovård
• Friskvårdsbidrag
• Servicebil i tjänsten
• Ett familjärt företag med korta beslutsvägar
• Stor frihet under ansvar
• Möjlighet att påverka både arbetssätt och företagets fortsatta utveckling
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare – inte Tillväxt Nyköping – som anställer dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7928958-2063485". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766), https://jobb.tillvaxtnykoping.se
Västra Kvarngatan 64 (visa karta
)
611 32 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tillväxt Nyköping Jobbnummer
9972206