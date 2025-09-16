Byggnadsarbetare, hantverkare & målare
Om tjänsten Byggnadsarbetare, hantverkare och målare för extraarbete!Är du hantverkare, byggnadsarbetare eller målare och söker ett flexibelt extrajobb? Vi är ett litet, personligt företag med varierande projekt och behov - och vi söker nu duktiga och pålitliga personer som vill vara med på vår resa!Våra extraanställningar kan innebära enstaka dagar, veckor eller längre projekt. Du kommer att ha stor frihet att själv styra mycket av din arbetstid, så att du kan anpassa jobbet efter din egen schemaläggning. För erfarna och ambitiösa finns möjligheter till arbetsledande roller och andra ansvarsfulla positioner.Om du är noggrann, flexibel och älskar att jobba med hantverk, hör gärna av dig! Tillsammans kan vi skapa något bra och stimulerande, oavsett om du vill jobba extra vid sidan av studier, annan sysselsättning eller helt enkelt vill ha variation i arbetsdagen.Välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att höra från dig!
Kvalifikationer Vi ser gärna att du har jobbat några år och kan arbeta självständigt på enklare projekt såsom renoveringar.
Om arbetsgivaren Arbetsgivaren är en liten aktör som jobbar mycket mot privata sektorn. Det är både stora och små uppdrag och det kommer att vara stor frihet på de flesta uppdragen i form av att välja sin egen arbetstid.
Hur du ansöker Skicka ett mail och skriv lite om dina erfarenheter och dina styrkor eller spetskompetenser eller bifoga ett cv och vad du gillar att jobba med. Skriv gärna också varför ett flexibelt deltidsarbete skulle passa dig. Ersättning
