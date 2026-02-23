Bygglovshandläggare till Östra Smålandsregionen sökes omgående!
2026-02-23
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
Till Oskarshamn söker vi en engagerad bygglovshandläggare som vill vara med och utveckla regionen. Hos oss får du arbeta i ett positivt och kompetent team där samarbete, glädje och utveckling står i fokus.
Du handlägger bygglovs- och anmälningsärenden, tillsyn samt strandskyddsdispenser och har daglig kontakt med både allmänhet och byggbranschens aktörer. Rollen är varierad och innebär både kontorsarbete och arbete ute på plats.
Vi söker dig med relevant utbildning och gärna erfarenhet av plan- och bygglagstiftning samt digitala ärendehanteringssystem. Du kommunicerar tydligt på svenska, har ett professionellt bemötande och trivs i mötet med människor.
Hos oss får du goda förmåner, möjlighet till kompetensutveckling och chansen att bidra till ett hållbart samhälle.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Worknordic Group AB
(org.nr 556826-1001), http://www.worknorway.se Arbetsplats
WorkNordic Group AB Kontakt
Stefan Köhler stefan@wngroup.se Jobbnummer
9757467