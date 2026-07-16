Bygglovshandläggare till Nyköpings kommun
Nyköpings kommun, Samhällsbyggnad / Säkerhetsjobb / Nyköping Visa alla säkerhetsjobb i Nyköping
2026-07-16
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Nyköping är en växande kommun med ett strategiskt läge nära Stockholm och Norrköping/Linköping. Goda kommunikationsmöjligheter, attraktiva boendemiljöer, väl bevarade kulturmiljöer och ett fantastiskt läge vid havet gör kommunen attraktiv och lockar hit både människor och företag. Vi växer både i staden och på landsbygden med flera pågående projekt som nya centrala bostadskvarter, Ostlänken och utveckling av Skavsta som företagspark.
Samhällsbyggnad är en division som arbetar både strategiskt och operativt inom områdena stadsplanering, markförvaltning, naturvård, exploatering, miljö och hälsa, bygglov och kart/mät/GIS samt samhällsbetalda resor, alltid med den övergripande samhällsutvecklingen i fokus. Uppdragen kommer från Kommunstyrelsen och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Vi har totalt cirka 100 medarbetare på Samhällsbyggnad med allt från samhällsplanerare, ingenjörer, strateger, projektledare, arkitekter och inspektörer till handläggare och koordinatorer, med flera i vår verksamhet.
Vill du vara med och forma ett växande Nyköping? Vi söker en bygglovshandläggare till vår helt digitala bygglovsenhet. För oss är ett gott bemötande avgörande ,utöver handläggning, så vi lägger stort fokus på service och rådgivning.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
Vi är en enhet med 14 personer och består av koordinator, verksamhetsutvecklare, samordnare, bygglovshandläggare, bygglovsarkitekt, byggnadsinspektörer, tillsynshandläggare och chef.
Som bygglovshandläggare arbetar du med handläggning enligt plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalkens regler om strandskydd. En stor och viktig del av din vardag handlar om att stötta, vägleda och ge rådgivning till de du möter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• Granska ansökan och fatta beslut.
• Ge professionell service och rådgivning till invånare och företag via telefon, e-post och möten.
• Bereda ärenden till den politiska nämnden inför beslut.
• Göra platsbesök, dokumentera och skriva beslut/förelägganden.
Du har daglig kontakt med medborgare, markägare och företag. Vi deltar aktivt i kommunens projekt "Fokus Nöjd Kund" för att ständigt förbättra vår service.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utpräglat serviceinriktad och trivs i en rådgivande roll. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande, även i mer komplexa situationer. Eftersom du förklarar lagar och regler för både privatpersoner och företag, är det viktigt att du är en god lyssnare som kan anpassa din kommunikation så att budskapet blir tydligt och begripligt för alla.
Vidare är du strukturerad, noggrann och har förmågan att se helheten utan att tappa detaljerna. Du trivs med ett arbete i högt tempo som innehåller många kontakter och kontinuerlig utveckling.Kvalifikationer
• Är utbildad arkitekt eller bygglovshandläggare, eller annan utbildning och erfarenhet som kan bedömas som likvärdig
• Erfarenhet som bygglovshandläggare
• Har mycket goda kunskaper inom plan- och bygglagen (PBL) samt boverkets byggregler (BBR)
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• Mycket god datorvana då all handläggning sker digitalt
• Har B-körkort
Stor vikt kommer läggas på dina personliga egenskaper.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
•Provanställning kan komma att tillämpas.
•Inom Nyköpings kommun används individuell och differentierad lönesättning.
•Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
•För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
•Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
•När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
•Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
•Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
#LI-Hybrid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336700". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyköpings Kommun
(org.nr 212000-2940), https://www.nykoping.se/rekrytering/
Östra Trädgårdsgatan 2, Å-huset (visa karta
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611 34 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nyköpings kommun, Samhällsbyggnad Kontakt
Bygglovschef
Kjell Hagberg kjell.hagberg@nykoping.se +46155248251 Jobbnummer
10004402